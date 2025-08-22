https://1prime.ru/20250822/formaty-861078107.html
Названы популярные форматы подработки для россиян
Названы популярные форматы подработки для россиян - 22.08.2025, ПРАЙМ
Названы популярные форматы подработки для россиян
Для почти 40% россиян наиболее распространенными форматами подработки являются доставка, работа на маркетплейсах, репетиторство и дистанционные услуги, сообщил... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T07:48+0300
2025-08-22T07:48+0300
2025-08-22T07:48+0300
бизнес
россия
экономика
москва
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861078107.jpg?1755838115
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Для почти 40% россиян наиболее распространенными форматами подработки являются доставка, работа на маркетплейсах, репетиторство и дистанционные услуги, сообщил РИА Новости финансовый маркетплейс "Выберу.ру".
Согласно исследованию, в котором приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, в этом году более 60% респондентов стали чаще искать дополнительные источники дохода, в прошлом году таких было меньше практически в два раза (34%).
"Подработку в той или иной форме выбрали 39% опрошенных. Наиболее распространённые форматы - доставка, работа на маркетплейсах, репетиторство и дистанционные услуги", - выяснили аналитики.
Согласно исследованию, 47% респондентов в 2025 году инвестировали время и средства в повышение квалификации в периметре своих профильных навыков. "Среди популярных направлений - цифровые профессии, языки, управление проектами и аналитика", - говорится в материалах.
Отдельное внимание эксперты обращают на рост интереса к рабочим специальностям. Так, 16% россиян, недовольных своим нынешним доходом, начали осваивать прикладные профессии, такие как электромонтаж, сантехнические работы, ремонт техники и логистика. "Примечательно, что до обучения они работали совершенно в иных областях, связанных, в основном, с коммуникацией", - отмечается в исследовании.
Как отметили респонденты, такая резкая смена профессиональных интересов позволит им не просто больше зарабатывать, но и значительно экономить на ремонте.
Также в анализе сообщается, что мужчины чаще выбирают переквалификацию и профессиональные курсы, тогда как женщины активнее совмещают основную работу с гибкими подработками.
По мнению аналитиков, локация также влияет на стратегию. "В Москве и Санкт-Петербурге более 45% участников выбирают обучение и профессиональный рост, тогда как в малых городах и сельской местности приоритет отдается практическим профессиям с быстрым выходом на рынок", - подсчитали они.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Названы популярные форматы подработки для россиян
"Выберу.ру": почти 40% россиян выбрали доставку, репетиторство и репетиторство
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Для почти 40% россиян наиболее распространенными форматами подработки являются доставка, работа на маркетплейсах, репетиторство и дистанционные услуги, сообщил РИА Новости финансовый маркетплейс "Выберу.ру".
Согласно исследованию, в котором приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, в этом году более 60% респондентов стали чаще искать дополнительные источники дохода, в прошлом году таких было меньше практически в два раза (34%).
"Подработку в той или иной форме выбрали 39% опрошенных. Наиболее распространённые форматы - доставка, работа на маркетплейсах, репетиторство и дистанционные услуги", - выяснили аналитики.
Согласно исследованию, 47% респондентов в 2025 году инвестировали время и средства в повышение квалификации в периметре своих профильных навыков. "Среди популярных направлений - цифровые профессии, языки, управление проектами и аналитика", - говорится в материалах.
Отдельное внимание эксперты обращают на рост интереса к рабочим специальностям. Так, 16% россиян, недовольных своим нынешним доходом, начали осваивать прикладные профессии, такие как электромонтаж, сантехнические работы, ремонт техники и логистика. "Примечательно, что до обучения они работали совершенно в иных областях, связанных, в основном, с коммуникацией", - отмечается в исследовании.
Как отметили респонденты, такая резкая смена профессиональных интересов позволит им не просто больше зарабатывать, но и значительно экономить на ремонте.
Также в анализе сообщается, что мужчины чаще выбирают переквалификацию и профессиональные курсы, тогда как женщины активнее совмещают основную работу с гибкими подработками.
По мнению аналитиков, локация также влияет на стратегию. "В Москве и Санкт-Петербурге более 45% участников выбирают обучение и профессиональный рост, тогда как в малых городах и сельской местности приоритет отдается практическим профессиям с быстрым выходом на рынок", - подсчитали они.