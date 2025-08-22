Названы популярные форматы подработки для россиян

https://1prime.ru/20250822/formaty-861078107.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Для почти 40% россиян наиболее распространенными форматами подработки являются доставка, работа на маркетплейсах, репетиторство и дистанционные услуги, сообщил РИА Новости финансовый маркетплейс "Выберу.ру". Согласно исследованию, в котором приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, в этом году более 60% респондентов стали чаще искать дополнительные источники дохода, в прошлом году таких было меньше практически в два раза (34%). "Подработку в той или иной форме выбрали 39% опрошенных. Наиболее распространённые форматы - доставка, работа на маркетплейсах, репетиторство и дистанционные услуги", - выяснили аналитики. Согласно исследованию, 47% респондентов в 2025 году инвестировали время и средства в повышение квалификации в периметре своих профильных навыков. "Среди популярных направлений - цифровые профессии, языки, управление проектами и аналитика", - говорится в материалах. Отдельное внимание эксперты обращают на рост интереса к рабочим специальностям. Так, 16% россиян, недовольных своим нынешним доходом, начали осваивать прикладные профессии, такие как электромонтаж, сантехнические работы, ремонт техники и логистика. "Примечательно, что до обучения они работали совершенно в иных областях, связанных, в основном, с коммуникацией", - отмечается в исследовании. Как отметили респонденты, такая резкая смена профессиональных интересов позволит им не просто больше зарабатывать, но и значительно экономить на ремонте. Также в анализе сообщается, что мужчины чаще выбирают переквалификацию и профессиональные курсы, тогда как женщины активнее совмещают основную работу с гибкими подработками. По мнению аналитиков, локация также влияет на стратегию. "В Москве и Санкт-Петербурге более 45% участников выбирают обучение и профессиональный рост, тогда как в малых городах и сельской местности приоритет отдается практическим профессиям с быстрым выходом на рынок", - подсчитали они.

