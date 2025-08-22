Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.08.2025
2025-08-22T20:41+0300
2025-08-22T20:41+0300
ПАРИЖ, 22 авг - ПРАЙМ. Почта Франции (La Poste) в пятницу сообщила о приостановке отправлений посылок в Соединенные Штаты на фоне проведенных администрацией президента Дональда Трампа изменений таможенных процедур. "La Poste подтверждает, что вынуждена временно приостановить отправку посылок в Соединенные Штаты с 25 августа", - говорится в заявлении на сайте Почты Франции. Новые меры вводятся в связи с принятым в Вашингтоне указом от 30 июля 2025 года, в соответствии с котором меняются таможенные процедуры для товаров, отправленных почтовыми посылками в США. Как заявляют в компании, изменения вызваны "неполными техническими спецификациями и условиями, а также крайне коротким сроком для подготовки". Французская почта отмечает, что приостановка отправлений не затронет только посылки между физическими лицами, стоимость которых находится в пределах 100 долларов США. По заявлению французского почтового оператора, аналогичные меры были уже приняты, например, почтовыми компаниями BPost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия). В конце июля администрация Трампа объявила о прекращении с 29 августа льгот в отношении небольших посылок, прибывающих в США. Почтовые отправления будут облагаться такими же пошлинами в размере 15%, как и другие товары из ЕС.
20:41 22.08.2025
 
Почта Франции приостановила отправку посылок в США

Почта Франции приостановила отправку посылок в США из-за изменений таможенных процедур

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМеждународная почта
Международная почта - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Международная почта. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПАРИЖ, 22 авг - ПРАЙМ. Почта Франции (La Poste) в пятницу сообщила о приостановке отправлений посылок в Соединенные Штаты на фоне проведенных администрацией президента Дональда Трампа изменений таможенных процедур.
"La Poste подтверждает, что вынуждена временно приостановить отправку посылок в Соединенные Штаты с 25 августа", - говорится в заявлении на сайте Почты Франции.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Почта Бельгии приостановила отправку посылок в США
Вчера, 16:50
Новые меры вводятся в связи с принятым в Вашингтоне указом от 30 июля 2025 года, в соответствии с котором меняются таможенные процедуры для товаров, отправленных почтовыми посылками в США.
Как заявляют в компании, изменения вызваны "неполными техническими спецификациями и условиями, а также крайне коротким сроком для подготовки".
Французская почта отмечает, что приостановка отправлений не затронет только посылки между физическими лицами, стоимость которых находится в пределах 100 долларов США.
По заявлению французского почтового оператора, аналогичные меры были уже приняты, например, почтовыми компаниями BPost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия).
В конце июля администрация Трампа объявила о прекращении с 29 августа льгот в отношении небольших посылок, прибывающих в США. Почтовые отправления будут облагаться такими же пошлинами в размере 15%, как и другие товары из ЕС.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
DHL ограничил отправку посылок в США
15:47
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАФРАНЦИЯВАШИНГТОНДональд ТрампDeutsche PostЕС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
