Почта Франции приостановила отправку посылок в США

ПАРИЖ, 22 авг - ПРАЙМ. Почта Франции (La Poste) в пятницу сообщила о приостановке отправлений посылок в Соединенные Штаты на фоне проведенных администрацией президента Дональда Трампа изменений таможенных процедур. "La Poste подтверждает, что вынуждена временно приостановить отправку посылок в Соединенные Штаты с 25 августа", - говорится в заявлении на сайте Почты Франции. Новые меры вводятся в связи с принятым в Вашингтоне указом от 30 июля 2025 года, в соответствии с котором меняются таможенные процедуры для товаров, отправленных почтовыми посылками в США. Как заявляют в компании, изменения вызваны "неполными техническими спецификациями и условиями, а также крайне коротким сроком для подготовки". Французская почта отмечает, что приостановка отправлений не затронет только посылки между физическими лицами, стоимость которых находится в пределах 100 долларов США. По заявлению французского почтового оператора, аналогичные меры были уже приняты, например, почтовыми компаниями BPost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия). В конце июля администрация Трампа объявила о прекращении с 29 августа льгот в отношении небольших посылок, прибывающих в США. Почтовые отправления будут облагаться такими же пошлинами в размере 15%, как и другие товары из ЕС.

