Подачу газа из России в Армению временно приостановили

2025-08-22T09:33+0300

энергетика

газ

россия

грузия

армения

газпром

ЕРЕВАН, 22 авг - ПРАЙМ. Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии, с 6.00 (5.00 мск) 22 августа до 6.00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".

