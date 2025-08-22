Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подачу газа из России в Армению временно приостановили - 22.08.2025, ПРАЙМ
Подачу газа из России в Армению временно приостановили
2025-08-22T09:33+0300
2025-08-22T09:33+0300
ЕРЕВАН, 22 авг - ПРАЙМ. Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии, с 6.00 (5.00 мск) 22 августа до 6.00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
09:33 22.08.2025
 
ЕРЕВАН, 22 авг - ПРАЙМ. Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии, с 6.00 (5.00 мск) 22 августа до 6.00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
Заголовок открываемого материала