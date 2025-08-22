https://1prime.ru/20250822/gaz-861083939.html
Подачу газа из России в Армению временно приостановили
Подачу газа из России в Армению временно приостановили - 22.08.2025, ПРАЙМ
Подачу газа из России в Армению временно приостановили
Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T09:33+0300
2025-08-22T09:33+0300
2025-08-22T09:33+0300
энергетика
газ
россия
грузия
армения
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
ЕРЕВАН, 22 авг - ПРАЙМ. Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения". "В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии, с 6.00 (5.00 мск) 22 августа до 6.00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. "Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
https://1prime.ru/20250821/sanktsii-861052795.html
грузия
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_bfad7a66c53bfdebdf965e059e8790ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, грузия, армения, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, Газпром
Подачу газа из России в Армению временно приостановили
"Газпром Армения": поставки газа из России в Армению временно приостановлены
ЕРЕВАН, 22 авг - ПРАЙМ. Подача природного газа из РФ в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, сообщает пресс-служба компании "Газпром Армения".
"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд" на территории Грузии, с 6.00 (5.00 мск) 22 августа до 6.00 23 августа будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.
"Газпром Армения" поставляет газ на внутренний рынок страны и на 100% принадлежит российскому "Газпрому".
Энергокомпания Испании предупредила о санкциях ЕС против газа из России