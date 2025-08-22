https://1prime.ru/20250822/gazprom-861108532.html
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн
"Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере 180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T17:32+0300
2025-08-22T17:32+0300
2025-08-22T18:01+0300
рынок
газпром
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/53/836405351_0:97:3073:1825_1920x0_80_0_0_399161ae2fa6fa9a33a04a62fa528cf6.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере 180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,25% годовых. Компания собирала в пятницу заявки на двухлетние биржевые облигации серии 006Р-03 в долларах. Выпуск предусматривает ежемесячную выплату купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 29 августа. Первичное размещение и вторичное обращение ценных бумаг предполагается на "СПБ бирже". Расчеты при первичном размещении, при выплате купонов и погашении будут производиться в рублях.
https://1prime.ru/20250819/magnit-860908274.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/53/836405351_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e855e441bb2cd1f1a9b23aedc6fe429.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, газпром
Рынок, Газпром, Экономика
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн
"Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере $180 млн
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере 180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,25% годовых.
Компания собирала в пятницу заявки на двухлетние биржевые облигации серии 006Р-03 в долларах. Выпуск предусматривает ежемесячную выплату купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 29 августа.
Первичное размещение и вторичное обращение ценных бумаг предполагается на "СПБ бирже". Расчеты при первичном размещении, при выплате купонов и погашении будут производиться в рублях.
"Магнит" открыл книгу заявок инвесторов на биржевые облигации