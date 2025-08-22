Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн - 22.08.2025
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн - 22.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн
"Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере 180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T17:32+0300
2025-08-22T18:01+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере 180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,25% годовых. Компания собирала в пятницу заявки на двухлетние биржевые облигации серии 006Р-03 в долларах. Выпуск предусматривает ежемесячную выплату купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 29 августа. Первичное размещение и вторичное обращение ценных бумаг предполагается на "СПБ бирже". Расчеты при первичном размещении, при выплате купонов и погашении будут производиться в рублях.
рынок, газпром
Рынок, Газпром, Экономика
17:32 22.08.2025 (обновлено: 18:01 22.08.2025)
 
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн

"Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере $180 млн

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМосковский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ")
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Московский НПЗ (АО "Газпромнефть-МНПЗ"). Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере 180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,25% годовых.
Компания собирала в пятницу заявки на двухлетние биржевые облигации серии 006Р-03 в долларах. Выпуск предусматривает ежемесячную выплату купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 29 августа.
Первичное размещение и вторичное обращение ценных бумаг предполагается на "СПБ бирже". Расчеты при первичном размещении, при выплате купонов и погашении будут производиться в рублях.
ЭкономикаРынокГазпром
 
 
