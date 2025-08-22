"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн

https://1prime.ru/20250822/gazprom-861108532.html

"Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере 180 миллионов долларов

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Газпром нефть" установила объем размещения биржевых облигаций в размере 180 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 7,25% годовых. Компания собирала в пятницу заявки на двухлетние биржевые облигации серии 006Р-03 в долларах. Выпуск предусматривает ежемесячную выплату купонов. Номинал облигаций - 100 долларов. Техническая часть размещения облигаций предварительно назначена на 29 августа. Первичное размещение и вторичное обращение ценных бумаг предполагается на "СПБ бирже". Расчеты при первичном размещении, при выплате купонов и погашении будут производиться в рублях.

