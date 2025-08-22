Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов - 22.08.2025
Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов
Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов - 22.08.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов
Совет директоров "Газпром нефти" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года, сообщает... | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года, сообщает компания. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2025... о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Газпром нефть", форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года", - говорится в сообщении. На заседании будут определены даты определения лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров "Газпром нефть" по вопросу выплаты дивидендов, и его повестка дня. "Газпром нефть" входит в тройку крупнейших компаний России по объему добычи и переработки нефти. Основной акционер - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций.
18:34 22.08.2025
 
Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов

Совет директоров "Газпром нефти" 25 августа рассмотрит вопрос о выплате дивидендов

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года, сообщает компания.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2025... о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Газпром нефть", форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года", - говорится в сообщении.
На заседании будут определены даты определения лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров "Газпром нефть" по вопросу выплаты дивидендов, и его повестка дня.
"Газпром нефть" входит в тройку крупнейших компаний России по объему добычи и переработки нефти. Основной акционер - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций.
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн
Заголовок открываемого материала