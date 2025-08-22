https://1prime.ru/20250822/gazprom-861111601.html

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов - 22.08.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов

Совет директоров "Газпром нефти" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года, сообщает... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T18:34+0300

2025-08-22T18:34+0300

2025-08-22T18:34+0300

энергетика

газпром

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" 25 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года, сообщает компания. "Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2025... о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Газпром нефть", форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года", - говорится в сообщении. На заседании будут определены даты определения лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров "Газпром нефть" по вопросу выплаты дивидендов, и его повестка дня. "Газпром нефть" входит в тройку крупнейших компаний России по объему добычи и переработки нефти. Основной акционер - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций.

https://1prime.ru/20250822/gazprom-861108532.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, бизнес