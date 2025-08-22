Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Destatis изменил оценку снижения ВВП Германии - 22.08.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/germaniya-861082593.html
2025-08-22T09:07+0300
2025-08-22T09:25+0300
экономика
мировая экономика
германия
ес
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале снизился на 0,3% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).Предварительная оценка предполагала снижение лишь на 0,1%.В первом квартале рост ВВП составил 0,3% в квартальном выражении, в четвертом квартале предыдущего года - на 0,2%, в третьем наблюдалась нулевая динамика.В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок показал увеличился на 0,2%, предварительная оценка показывала рост 0,4%. В первом квартале ВВП страны увеличился на 0,3%, в четвертом квартале прошлого года снизился на 0,2%, а в третьем - на 0,6%.При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны во втором квартале текущего года снизился на 0,2% в годовом выражении после нулевой динамики в первом квартале, в четвертом квартале 2024 года было снижение на 0,4%, в третьем - на 0,2%. Предварительная оценка предполагала нулевую динамику.
мировая экономика, германия, ес
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕС
09:07 22.08.2025 (обновлено: 09:25 22.08.2025)
 
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале снизился на 0,3% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Предварительная оценка предполагала снижение лишь на 0,1%.
В первом квартале рост ВВП составил 0,3% в квартальном выражении, в четвертом квартале предыдущего года - на 0,2%, в третьем наблюдалась нулевая динамика.
В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок показал увеличился на 0,2%, предварительная оценка показывала рост 0,4%. В первом квартале ВВП страны увеличился на 0,3%, в четвертом квартале прошлого года снизился на 0,2%, а в третьем - на 0,6%.
При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны во втором квартале текущего года снизился на 0,2% в годовом выражении после нулевой динамики в первом квартале, в четвертом квартале 2024 года было снижение на 0,4%, в третьем - на 0,2%. Предварительная оценка предполагала нулевую динамику.
Минэкономики Белоруссии прогнозирует рост ВВП на уровне 2,8 процента
20 августа, 20:28
20 августа, 20:28
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯЕС
 
 
