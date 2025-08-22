https://1prime.ru/20250822/germaniya-861082593.html

Destatis изменил оценку снижения ВВП Германии

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, с учетом сезонных корректировок в прошлом квартале снизился на 0,3% в квартальном выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).Предварительная оценка предполагала снижение лишь на 0,1%.В первом квартале рост ВВП составил 0,3% в квартальном выражении, в четвертом квартале предыдущего года - на 0,2%, в третьем наблюдалась нулевая динамика.В годовом выражении показатель с учетом сезонных корректировок показал увеличился на 0,2%, предварительная оценка показывала рост 0,4%. В первом квартале ВВП страны увеличился на 0,3%, в четвертом квартале прошлого года снизился на 0,2%, а в третьем - на 0,6%.При этом без учета сезонных корректировок ВВП страны во втором квартале текущего года снизился на 0,2% в годовом выражении после нулевой динамики в первом квартале, в четвертом квартале 2024 года было снижение на 0,4%, в третьем - на 0,2%. Предварительная оценка предполагала нулевую динамику.

