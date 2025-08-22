Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Состояние катастрофического голода впервые объявили в секторе Газа - 22.08.2025
Состояние катастрофического голода впервые объявили в секторе Газа
РИМ, 22 авг – ПРАЙМ. Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа, говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН. "Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", - говорится в сообщении, которое публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ООН). Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает 5 стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке. Последняя пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). Ещё 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации (4-я фаза IPC), а ещё 396 тысяч человек – в состоянии кризиса (3-я фаза).
общество, газа, оон
Экономика, Общество , Газа, ООН
12:44 22.08.2025
 
Состояние катастрофического голода впервые объявили в секторе Газа

ООН: в секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
РИМ, 22 авг – ПРАЙМ. Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа, говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН.
"Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", - говорится в сообщении, которое публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ООН).
Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает 5 стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке. Последняя пятая стадия означает катастрофический голод.
Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). Ещё 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации (4-я фаза IPC), а ещё 396 тысяч человек – в состоянии кризиса (3-я фаза).
Обострение палестино-израильского конфликта - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
ФАО предупредила о трехкратном росте катастрофического голода в Газе
3 декабря 2024, 14:42
 
