Состояние катастрофического голода впервые объявили в секторе Газа

Состояние катастрофического голода впервые объявили в секторе Газа

2025-08-22T12:44+0300

экономика

общество

газа

оон

РИМ, 22 авг – ПРАЙМ. Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа, говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН. "Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить", - говорится в сообщении, которое публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ООН). Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС) различает 5 стадий отсутствия продовольствия, где уровни с 3-го по 5-й соответствуют его острой нехватке. Последняя пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как 5-я фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). Ещё 1,14 миллиона человек на этой территории окажутся в состоянии чрезвычайной ситуации (4-я фаза IPC), а ещё 396 тысяч человек – в состоянии кризиса (3-я фаза).

газа

общество , газа, оон