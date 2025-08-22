В Госдуме предложили дать семьям с одним ребенком право получать кэшбэк

https://1prime.ru/20250822/gosduma-861073282.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в рассказал РИА Новости о предложении депутатов предоставить семьям с одним ребенком право получать налоговый кэшбэк и снизить для них ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до шести процентов. "Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кэшбэк. То есть снизить ставку до 6% при наличии уже одного ребенка. Наличие не двух, а одного ребенка должно давать семье право на получение части уплаченного НДФЛ", - сказал Нилов. Политик сообщил, что работу над этой инициативой ведут депутаты Госдумы разных фракций, и потом она будет направлена в правительство для получения заключения, для того чтобы в рамках подготовки проекта бюджета 2026 года оценить возможность её реализации, чтобы большее количество семей с детьми получило семейный налоговый кэшбэк. По словам Нилова, если просто снизить ставку НДФЛ, то деньги - в большинстве случаев - останутся у работодателя, а в рамках же предлагаемой инициативы работодатель будет удерживать и перечислять налог, и возврат денежных средств будет осуществляться непосредственно человеку, что гарантирует, что "деньги точно попадут к работнику". "А дальше необходимо посмотреть в целом, как заработали новые параметры налоговой системы. И в этой парадигме увеличивать размер семейного кэшбэка, доводя его для отдельных категорий нуждающихся семей до 13%, тем самым фактически снижая ту самую ставку до нуля. Вот такой механизм постепенного увеличения возврата более реальный и действенный, и уже частично реализуется", - подчеркнул глава думского комитета. Депутат напомнил, что по поручению Владимира Жириновского был разработан законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, и его Госдума не раз рассматривала, но отклоняла. По словам политика, предлагалось обнулить ставку для тех, кто получает мало, и увеличить ставку для тех, кто получает много. "В прошлом году были приняты налоговые изменения, которые в этом году уже действуют. И как раз это та концепция, которая была ранее внесена в Госдуму. Была увеличена процентная ставка до 22% для тех, кто получает большие доходы. И был найден иной механизм снижения ставки для тех, кто получает мало", - добавил Нилов. Депутат отметил, что со следующего года появится возможность тем семьям, где есть двое и более детей, соответствующим критериям, осуществить "семейный кэшбэк" в размере 7% уплаченного НДФЛ. "То есть ставка для этой категории работников из таких семей будет 6%. Это частичная реализация того, что неоднократно я с коллегами предлагал законодательно закрепить", - уточнил он. По мнению парламентария, таким образом, механизм возврата будет более действенным. "Именно через механизм возврата и нужно добиваться снижения ставки по НДФЛ. Его нужно корректировать через прогрессию, в зависимости от количества детей и через смягчение критериев для тех, кто может рассчитывать на такой семейный, налоговый кэшбэк", - подытожил Нилов.

