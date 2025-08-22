https://1prime.ru/20250822/gosduma-861075410.html

В Госдуме предложили дать ветеранам боевых действий дополнительный отпуск

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить ветеранам боевых действий дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в 15 рабочих дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается установить для ветеранов боевых действий дополнительную гарантию в виде ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 15 рабочих дней", - сказано в обращении. В письме отмечается, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, ветераны боевых действий, работающие по трудовому договору, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, как и все другие работники. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что после службы подавляющее большинство ветеранов боевых действий сталкиваются с посттравматическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением функций опорно-двигательного аппарата и психоэмоциональным истощением. "Это подтверждается медицинскими статистическими данными и исследованиями профильных учреждений. Многим нужна психологическая помощь для решения проблемы психоэмоционального выгорания, и для восстановления здоровья обычного 28-дневного отпуска им недостаточно", – сказал политик. Он подчеркнул, что, чтобы вернуться к полноценной жизни "на гражданке", ветеранам требуется длительное время. "Мы предлагаем создать для этого специальные условия и призываем правительство России поддержать нашу инициативу", - добавил Миронов. Лантратова в комментарии РИА Новости отметила, что ветераны боевых действий - это люди, которые прошли через тяжелые испытания, защищали Россию и теперь, когда они вернулись к мирной жизни, необходимо обеспечить им реальную поддержку. "Дополнительные дни отдыха - это время, чтобы пройти курс реабилитации, сходить к врачам, восстановить сон, снизить давление, получить психологическую помощь. Это возможность не просто "выдержать", а вернуться к полноценной жизни. Страна сильна не только армией, но и тем, как она обращается с теми, кто за нее сражался", - заключила глава думского комитета.

