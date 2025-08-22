Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госпошлина за выдачу госзнаков на автомобили повысится - 22.08.2025
Госпошлина за выдачу госзнаков на автомобили повысится
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили повысится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, сообщила РИА Новости юрист Лилия Василенко, "Стоимость получения номеров в ГИБДД вырастет с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, для мототранспорта и прицепов увеличивается с 1 500 рублей до 2 250 рублей", - сказала Василенко. Кроме того, стоимость выдачи металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей повысится с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
01:58 22.08.2025
 
Госпошлина за выдачу госзнаков на автомобили повысится

Юрист Василенко: госпошлина за выдачу госзнаков на автомобили повысится до 3 тысяч рублей

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили повысится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, сообщила РИА Новости юрист Лилия Василенко,
"Стоимость получения номеров в ГИБДД вырастет с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, для мототранспорта и прицепов увеличивается с 1 500 рублей до 2 250 рублей", - сказала Василенко.
Кроме того, стоимость выдачи металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей повысится с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей.
 
