Госпошлина за выдачу госзнаков на автомобили повысится

2025-08-22T01:58+0300

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили повысится с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, сообщила РИА Новости юрист Лилия Василенко, "Стоимость получения номеров в ГИБДД вырастет с 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей, для мототранспорта и прицепов увеличивается с 1 500 рублей до 2 250 рублей", - сказала Василенко. Кроме того, стоимость выдачи металлических госзнаков "Транзит" для автомобилей повысится с 1600 до 2400 рублей, бумажных - с 200 до 300 рублей.

