В Хабаровске и Владивостоке задержали должностных лиц РЖД
В Хабаровске и Владивостоке задержали должностных лиц РЖД
В Хабаровске и Владивостоке задержали должностных лиц РЖД - 22.08.2025, ПРАЙМ
В Хабаровске и Владивостоке задержали должностных лиц РЖД
Три должностных лица ОАО "РЖД" из Хабаровска и Владивостока, а также пятеро взяткодателей задержаны за коррупцию, сообщает Восточное межрегиональное... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T02:28+0300
2025-08-22T02:28+0300
ХАБАРОВСК, 22 авг - ПРАЙМ. Три должностных лица ОАО "РЖД" из Хабаровска и Владивостока, а также пятеро взяткодателей задержаны за коррупцию, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала РИА Новости, что начальника и главного инженера Хабаровской дирекции связи и начальника Владивостокского регионального центра связи ОАО "РЖД" подозревают в получении взяток на сумму свыше 4 миллионов рублей. Сообщалось, что должностные лица получали взятки от пяти бизнесменов за общее покровительство хозяйствующим субъектам при работах по устройству сетей электроснабжения и связи на объектах железнодорожного транспорта Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также беспрепятственный и ускоренный прием выполненных работ. Были возбуждены два уголовных дела за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах. "Следователями СК России в порядке статьи 91 УПК РФ задержано восемь лиц, им предъявлено обвинение, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения... Общая сумма взяток составила более 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как уточняет следственное управление, коррупционные преступления совершались с 25 июля 2021 года по 29 марта 2025 года.
02:28 22.08.2025
 
В Хабаровске и Владивостоке задержали должностных лиц РЖД

В Хабаровске и Владивостоке задержали трех должностных лиц ОАО "РЖД" за коррупцию

ХАБАРОВСК, 22 авг - ПРАЙМ. Три должностных лица ОАО "РЖД" из Хабаровска и Владивостока, а также пятеро взяткодателей задержаны за коррупцию, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала РИА Новости, что начальника и главного инженера Хабаровской дирекции связи и начальника Владивостокского регионального центра связи ОАО "РЖД" подозревают в получении взяток на сумму свыше 4 миллионов рублей. Сообщалось, что должностные лица получали взятки от пяти бизнесменов за общее покровительство хозяйствующим субъектам при работах по устройству сетей электроснабжения и связи на объектах железнодорожного транспорта Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также беспрепятственный и ускоренный прием выполненных работ.
Были возбуждены два уголовных дела за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.
"Следователями СК России в порядке статьи 91 УПК РФ задержано восемь лиц, им предъявлено обвинение, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения... Общая сумма взяток составила более 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняет следственное управление, коррупционные преступления совершались с 25 июля 2021 года по 29 марта 2025 года.
 
