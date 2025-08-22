https://1prime.ru/20250822/habarovsk-861074031.html
В Хабаровске и Владивостоке задержали должностных лиц РЖД
ХАБАРОВСК, 22 авг - ПРАЙМ. Три должностных лица ОАО "РЖД" из Хабаровска и Владивостока, а также пятеро взяткодателей задержаны за коррупцию, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала РИА Новости, что начальника и главного инженера Хабаровской дирекции связи и начальника Владивостокского регионального центра связи ОАО "РЖД" подозревают в получении взяток на сумму свыше 4 миллионов рублей. Сообщалось, что должностные лица получали взятки от пяти бизнесменов за общее покровительство хозяйствующим субъектам при работах по устройству сетей электроснабжения и связи на объектах железнодорожного транспорта Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также беспрепятственный и ускоренный прием выполненных работ.
Были возбуждены два уголовных дела за получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.
"Следователями СК России в порядке статьи 91 УПК РФ задержано восемь лиц, им предъявлено обвинение, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения... Общая сумма взяток составила более 4,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняет следственное управление, коррупционные преступления совершались с 25 июля 2021 года по 29 марта 2025 года.
