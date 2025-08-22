https://1prime.ru/20250822/hakery-861077481.html
Хакеры перенесли фокус атак на предпринимателей и микропредпринимателей
технологии
angara security
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Хакеры перенесли фокус так называемых дефейс-атак, когда взламываются главные страницы сайтов, с крупных российских компаний на индивидуальных предпринимателей и микропредприятия, поделились с РИА Новости в компании Angara Security, специализирующейся на информационной безопасности.
"По данным за первые два месяца лета 2025 года, 34% индивидуальных предпринимателей и 36% микропредприятий подверглись дефейсу — хакерской атаке, при которой главная страница сайта заменяется на другую, доступ к ресурсу блокируется, а его содержимое удаляется", - рассказали в Angara Security.
Реже с дефейсом сталкиваются государственные и муниципальные организации, администрации сельских поселений (17%), малые и средние предприятия (8% и 5% соответственно).
По данным аналитиков, в число уязвимых отраслей входят производственные предприятия, образовательные учреждения, торговые компании, строительные организации, а также компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью.
Как объяснили эксперты, при дефейс-атаках адрес сайтов компаний остается прежним. Хакеры взламывают сайты, чтобы нанести репутационный и финансовый ущерб. При дефейс-атаках хакеры могут размещать на главных страницах публичные заявления, политические прокламации и т.д.
"Впервые с массовым дефейсом сайтов мы столкнулись в начале 2022 года, когда на волне хактивизма были взломаны главные страницы крупнейших российских компаний. Сегодня о таких случаях редко пишут в СМИ, однако этот тип атак никуда не исчез. Жертвами злоумышленников все чаще становятся микропредприятия и ИП", - прокомментировал эксперт отдела защиты бренда Angara SOC Егор Григорьев.
