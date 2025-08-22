https://1prime.ru/20250822/hakery-861077481.html

Хакеры перенесли фокус атак на предпринимателей и микропредпринимателей

Хакеры перенесли фокус атак на предпринимателей и микропредпринимателей - 22.08.2025, ПРАЙМ

Хакеры перенесли фокус атак на предпринимателей и микропредпринимателей

Хакеры перенесли фокус так называемых дефейс-атак, когда взламываются главные страницы сайтов, с крупных российских компаний на индивидуальных предпринимателей... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T06:45+0300

2025-08-22T06:45+0300

2025-08-22T06:45+0300

технологии

angara security

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861077481.jpg?1755834307

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Хакеры перенесли фокус так называемых дефейс-атак, когда взламываются главные страницы сайтов, с крупных российских компаний на индивидуальных предпринимателей и микропредприятия, поделились с РИА Новости в компании Angara Security, специализирующейся на информационной безопасности. "По данным за первые два месяца лета 2025 года, 34% индивидуальных предпринимателей и 36% микропредприятий подверглись дефейсу — хакерской атаке, при которой главная страница сайта заменяется на другую, доступ к ресурсу блокируется, а его содержимое удаляется", - рассказали в Angara Security. Реже с дефейсом сталкиваются государственные и муниципальные организации, администрации сельских поселений (17%), малые и средние предприятия (8% и 5% соответственно). По данным аналитиков, в число уязвимых отраслей входят производственные предприятия, образовательные учреждения, торговые компании, строительные организации, а также компании, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью. Как объяснили эксперты, при дефейс-атаках адрес сайтов компаний остается прежним. Хакеры взламывают сайты, чтобы нанести репутационный и финансовый ущерб. При дефейс-атаках хакеры могут размещать на главных страницах публичные заявления, политические прокламации и т.д. "Впервые с массовым дефейсом сайтов мы столкнулись в начале 2022 года, когда на волне хактивизма были взломаны главные страницы крупнейших российских компаний. Сегодня о таких случаях редко пишут в СМИ, однако этот тип атак никуда не исчез. Жертвами злоумышленников все чаще становятся микропредприятия и ИП", - прокомментировал эксперт отдела защиты бренда Angara SOC Егор Григорьев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, angara security