Иена дешевеет к доллару после выхода показателей инфляции в Японии

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару снижается в пятницу утром после выхода показателей инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск курс доллара к иене поднимается до 148,75 иены с уровня прошлого закрытия в 148,37 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1584 доллара с 1,1606 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,17%, до 98,83 пункта. Согласно данным статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны, годовая инфляция в Японии замедлилась до 3,1% по итогам июля c 3,3% месяцем ранее, что стало новым минимальным значением с ноября. При этом базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,1% после роста на 3,3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3%. "Будет неверным делать вывод о том, что инфляция снижается только потому, что сокращаются базовые потребительские цены", - цитирует агентство Блумберг старшего экономиста Dai-Ichi Life Research Institute Ёсики Синке (Yoshiki Shinke). "Цены на продовольствие продолжают подниматься, что отражает готовность предприятий переложить свои расходы на плечи потребителей, и по сравнению с ожиданиями месяцами назад инфляция оказалась выше прогнозов", - заключает аналитик.

