https://1prime.ru/20250822/indeks-861078034.html

Индекс потребительских цен в Японии в июле вырос на 3,1%

2025-08-22T07:48+0300

экономика

мировая экономика

япония

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам июля вырос на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 3,3% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Значение июля стало новым минимумом с ноября прошлого года, когда годовая инфляция составляла 2,9%. За июль инфляция составила 0,2% после дефляции в 0,1% в июне. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,1% после роста на 3,3% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали показатель на уровне 3%. В июле базовые потребительские цены выросли на 0,2% после нулевой динамики в июне к маю.

