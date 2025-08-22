https://1prime.ru/20250822/inflyatsiya-861079997.html
Эксперт оценил вероятность падения инфляции в России ниже 7 процентов
Эксперт оценил вероятность падения инфляции в России ниже 7 процентов - 22.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность падения инфляции в России ниже 7 процентов
Сценарий, при котором инфляция в России по итогам 2025 года будет ниже 7%, является вполне реалистичным, однако вряд ли она сможет уйти значительно ниже этой... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T08:20+0300
2025-08-22T08:20+0300
2025-08-22T08:20+0300
экономика
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Сценарий, при котором инфляция в России по итогам 2025 года будет ниже 7%, является вполне реалистичным, однако вряд ли она сможет уйти значительно ниже этой отметки, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2025 году составит 7,6%. Однако министерство допускает корректировку данного прогноза до уровня ниже 7%. "Инфляция по итогам текущего года вполне может оказаться ниже 7%, это реалистичный сценарий", - сказал Еремкин. По его словам, сдерживающее влияние на рост цен оказывают жесткая денежно-кредитная политика, которая ограничивает спрос, а также сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. "Если рубль сохранит текущие позиции, это будет продолжать давить на стоимость импортных товаров и замедлять рост инфляции. К концу года определенную роль в динамике индекса потребительских цен может сыграть эффект высокой базы прошлого года: в ноябре и декабре 2024 года фиксировался рост цен на 1,4% и 1,3% соответственно", - добавил эксперт. При этом он отметил, что сохраняется и ряд проинфляционных факторов: ограниченное предложение на рынке труда и рост заработных плат, высокие инфляционные ожидания населения и бюджетные расходы. "Также не стоит сбрасывать со счетов геополитику и возможные санкции, которые могут негативно повлиять на инфляцию. Так что инфляция вряд ли сможет уйти значительно ниже 7%", - заключил эксперт. Недельная дефляция фиксируется в России несколько недель подряд. По данным Росстата, за период с 12 по 18 августа она составила 0,04% после снижения цен на 0,08% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,16%.
https://1prime.ru/20250822/iena-861079139.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a6f6b5923b0953c3c8565f614f7858fb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росстат
Эксперт оценил вероятность падения инфляции в России ниже 7 процентов
Эксперт Еремкин: инфляция в России в 2025 году может оказаться ниже 7%
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Сценарий, при котором инфляция в России по итогам 2025 года будет ниже 7%, является вполне реалистичным, однако вряд ли она сможет уйти значительно ниже этой отметки, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2025 году составит 7,6%. Однако министерство допускает корректировку данного прогноза до уровня ниже 7%.
"Инфляция по итогам текущего года вполне может оказаться ниже 7%, это реалистичный сценарий", - сказал Еремкин.
По его словам, сдерживающее влияние на рост цен оказывают жесткая денежно-кредитная политика, которая ограничивает спрос, а также сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
"Если рубль сохранит текущие позиции, это будет продолжать давить на стоимость импортных товаров и замедлять рост инфляции. К концу года определенную роль в динамике индекса потребительских цен может сыграть эффект высокой базы прошлого года: в ноябре и декабре 2024 года фиксировался рост цен на 1,4% и 1,3% соответственно", - добавил эксперт.
При этом он отметил, что сохраняется и ряд проинфляционных факторов: ограниченное предложение на рынке труда и рост заработных плат, высокие инфляционные ожидания населения и бюджетные расходы.
"Также не стоит сбрасывать со счетов геополитику и возможные санкции, которые могут негативно повлиять на инфляцию. Так что инфляция вряд ли сможет уйти значительно ниже 7%", - заключил эксперт.
Недельная дефляция фиксируется в России несколько недель подряд. По данным Росстата, за период с 12 по 18 августа она составила 0,04% после снижения цен на 0,08% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,16%.
Иена дешевеет к доллару после выхода показателей инфляции в Японии