Глава ФРС допустил продолжительную динамику инфляции в США из-за пошлин - 22.08.2025
2025-08-22T18:29+0300
2025-08-22T18:29+0300
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что растущее давление торговых пошлин может спровоцировать более продолжительную динамику инфляции в стране. "Возможно, что восходящее давление на цены со стороны пошлин может спровоцировать более продолжительную динамику инфляции, и этот риск необходимо оценить и контролировать", - заявил он во время публичного выступления в пятницу. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
рынок, мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Экономика, Рынок, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
18:29 22.08.2025
 
Глава ФРС допустил продолжительную динамику инфляции в США из-за пошлин

Пауэлл сообщил, что рост пошлин может спровоцировать продолжительную динамику инфляции

© Фото : Federal ReserveДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что растущее давление торговых пошлин может спровоцировать более продолжительную динамику инфляции в стране.
"Возможно, что восходящее давление на цены со стороны пошлин может спровоцировать более продолжительную динамику инфляции, и этот риск необходимо оценить и контролировать", - заявил он во время публичного выступления в пятницу.
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Фермеры ЕС ожидали снижения пошлин США на вино
Вчера, 21:57
 
ЭкономикаРынокМировая экономикаСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
