Глава ФРС допустил продолжительную динамику инфляции в США из-за пошлин
2025-08-22T18:29+0300
экономика
рынок
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что растущее давление торговых пошлин может спровоцировать более продолжительную динамику инфляции в стране. "Возможно, что восходящее давление на цены со стороны пошлин может спровоцировать более продолжительную динамику инфляции, и этот риск необходимо оценить и контролировать", - заявил он во время публичного выступления в пятницу. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки и вступили в силу 7 августа.
сша
