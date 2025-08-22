Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран предупредил "евротройку" о последствиях восстановления санкций
Иран предупредил "евротройку" о последствиях восстановления санкций
2025-08-22T16:30+0300
2025-08-22T16:30+0300
экономика
иран
великобритания
франция
дональд трамп
мид
оон
иран, великобритания, франция, дональд трамп, мид, оон
Экономика, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, МИД, ООН
Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© fotolia.com / aaastocks
ТЕГЕРАН, 22 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главами МИД "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) предупредил о последствиях восстановления международных санкций против Тегерана, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе телефонного разговора была изложена позиция Ирана в отношении механизма восстановления международных санкций и подчеркнута ответственность трех европейских стран и Европейского Союза в этой связи. Глава МИД нашей страны указал на юридическую и нравственную некомпетентность европейских стран из-за обращения к вышеупомянутому механизму, а также предупредил о последствиях подобных действий", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после того, как Иран пошел на уступки по своей ядерной программе в 2016 году. Санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
Иран, в свою очередь, требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из ДНЯО в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный всё ещё формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Европа не имеет права накладывать санкции на Иран, посчитал эксперт
