Исследование показало, как россияне покупают арбузы
2025-08-22T03:31+0300
2025-08-22T03:31+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Более 60% россиян предпочитают покупать арбузы на рынках, более трети приобретают их в супермаркетах, тогда как лишь 2% полагаются на онлайн-доставку на дом, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть у РИА Новости. "Учитывая скрупулезность при выборе арбуза, более половины россиян (63% опрошенных) предпочитают покупать арбузы на фермерских рынках, а 35% – в супермаркетах. Самостоятельный поход вдоль бахчевого прилавка помогает выбрать наиболее подходящую и зрелую ягоду. Только 2% опрошенных готовы положиться на сервисы доставки и получить летнее лакомство к порогу дома", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи россиян от 21 до 55 лет. В целом и арбуз, и дыню больше половины россиян считают одинаково идеальным вариантом летнего десерта, при этом исключительно арбуз выбирают 30%, дыню же - 15%. На вопрос о том, как россияне предпочитают есть арбузы, 72% ответили, что выбирают в качестве летнего десерта классический охлажденный арбуз. Еще 16% предпочитают сочетание арбуза с хлебом. Арбуз с сыром фета или брынзой и консервированные арбузы выбирают одинаково по 7% россиян. Наименее популярными оказались сочетания с солью и лимоном.
Исследование показало, как россияне покупают арбузы

Заголовок открываемого материала