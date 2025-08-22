https://1prime.ru/20250822/jandeks-861076554.html

В "Яндекс Маркете" рассказали о спросе россиян на портативные колонки

2025-08-22T05:32+0300

2025-08-22T05:32+0300

2025-08-22T05:32+0300

бизнес

россия

яндекс маркет

яндекс

xiaomi

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Спрос россиян на портативные колонки летом 2025 года заметно вырос - в июле и июле число заказов увеличилось на 30% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете". "В этом году портативные колонки чаще заказывали в июне и июле — их покупки увеличились на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Эта динамика опережает летние показатели 2024 года в сравнении с 2023", - сказали в "Яндекс Маркете". В топ-5 самых популярных брендов по категории вошли JBL, Defender, "Яндекс", Commo и Marshall. По данным "Яндекс Маркета", пик заказов портативных колонок приходится на лето, а умных — на весну и зиму в период праздников. Так, пики спроса на умные колонки зафиксированы в феврале и марте — количество заказов выросло 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Чаще всего покупатели выбирали "Яндекс Станции", а также модели от "Сбера", VK, Xiaomi и Apple", - добавили в компании.

2025

Новости

