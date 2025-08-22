https://1prime.ru/20250822/kamchatka-861074485.html

На Камчатке осудили гражданку Кыргызстана за незаконное пересечение границы

общество

экономика

россия

рф

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. "Шестидесятичетырехлетняя гражданка Кыргызстана, заведомо зная, что ранее постановлением Петропавловск-Камчатского городского суда она признана виновной в совершении административного правонарушения и ей запрещён въезд на территорию РФ, находясь на территории Республики Кыргызстан дважды меняла установочные данные, получала новый национальный паспорт и незаконно пересекала государственную границу Российской Федерации в воздушном пункте пропуска "Шереметьево-Д", — сообщается в пресс-релизе суда. Действия подсудимой были квалифицированы по части 2 статьи 322 УК РФ. "В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемых преступлений", — отметили в суде. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. "После вступления приговора в законную силу он будет передан в миграционную службу и осуждённая будет выдворена за пределы Российской Федерации. Въезд в нашу страну будет ей запрещён", — заключили в пресс-службе суда.

рф

2025

общество , россия, рф