Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада снимет пошлины на ряд американских товаров - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/kanada-861114395.html
Канада снимет пошлины на ряд американских товаров
Канада снимет пошлины на ряд американских товаров - 22.08.2025, ПРАЙМ
Канада снимет пошлины на ряд американских товаров
Канада снимет свои пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T19:26+0300
2025-08-22T19:33+0300
экономика
мировая экономика
канада
марк карни
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Канада снимет свои пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни."Мы снимем все канадские тарифы на американские товары, подпадающие под действие соглашения CUSMA (канадское название USMCA - ред.)", - сказал Карни журналистам.Он добавил, что это решение вступит в силу 1 сентября."Канада сохранит свои тарифы на сталь, алюминий и автомобили, пока мы ведём интенсивную работу с Соединёнными Штатами по урегулированию этих вопросов", - добавил премьер-министр.
https://1prime.ru/20250822/inflyatsiya-861111204.html
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, канада, марк карни
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, Марк Карни
19:26 22.08.2025 (обновлено: 19:33 22.08.2025)
 
Канада снимет пошлины на ряд американских товаров

Канада снимет все пошлины на американские товары, подпадающие под соглашение USMCA

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава. Архивное фото
© Unsplash/Jason Hafso
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Канада снимет свои пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни.
"Мы снимем все канадские тарифы на американские товары, подпадающие под действие соглашения CUSMA (канадское название USMCA - ред.)", - сказал Карни журналистам.
Он добавил, что это решение вступит в силу 1 сентября.
"Канада сохранит свои тарифы на сталь, алюминий и автомобили, пока мы ведём интенсивную работу с Соединёнными Штатами по урегулированию этих вопросов", - добавил премьер-министр.
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Глава ФРС допустил продолжительную динамику инфляции в США из-за пошлин
18:29
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДАМарк Карни
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала