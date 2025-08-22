https://1prime.ru/20250822/kanada-861114395.html

Канада снимет пошлины на ряд американских товаров

Канада снимет пошлины на ряд американских товаров - 22.08.2025, ПРАЙМ

Канада снимет пошлины на ряд американских товаров

Канада снимет свои пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни.

2025-08-22

2025-08-22T19:26+0300

2025-08-22T19:33+0300

экономика

мировая экономика

канада

марк карни

ВАШИНГТОН, 22 авг - ПРАЙМ. Канада снимет свои пошлины на американские товары, которые подпадают под действие торгового соглашения USMCA, заявил канадский премьер-министр Марк Карни."Мы снимем все канадские тарифы на американские товары, подпадающие под действие соглашения CUSMA (канадское название USMCA - ред.)", - сказал Карни журналистам.Он добавил, что это решение вступит в силу 1 сентября."Канада сохранит свои тарифы на сталь, алюминий и автомобили, пока мы ведём интенсивную работу с Соединёнными Штатами по урегулированию этих вопросов", - добавил премьер-министр.

канада

2025

мировая экономика, канада, марк карни