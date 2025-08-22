https://1prime.ru/20250822/karty-861077208.html
Banco do Brasil заблокировал карты бразильского судьи
2025-08-22T06:35+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Крупнейший банк Бразилии Banco do Brasil заблокировал карты судьи верховного суда страны Алешандри ди Мораиса, на которого были наложены американские санкции, сообщает газета Globo.
Минфин США в июле ввел санкции против Мораиса в соответствии с законом, который предусматривает экономические санкции в отношении иностранцев, уличенных в коррупции или нарушении прав человека. Вашингтон обвиняет Мораиса в незаконном преследовании экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
По данным издания, Banco do Brasil заблокировал две карты Visa и Mastercard, принадлежащие Мораису, Обе компании находятся в США и, следовательно, подпадают под действие санкций.
В банке заявили, что предложили судье альтернативную карту национальной платежной системы Elo и перевели на нее лимиты заблокированных карт.
Ранее Мораис заявил, что суды могут наказывать финансовые учреждения за арест или блокировку внутренних активов в ответ на распоряжения США.
