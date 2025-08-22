Китай в июле закупил в США пива на рекордные $2,9 млн

https://1prime.ru/20250822/kitaj-861074842.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай в июле закупил в США пива на рекордные по меньшей мере с 2015 года, когда имеется статистика, 2,9 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. По сравнению с предшествовавшем месяцем объем пивного экспорта из США в Поднебесную в денежном выражении вырос в 3,4 раза. Неплохую динамику роста также показали вина: их экспортировано было вдвое больше по сравнению с июнем - на 4 миллиона долларов. Всего за месяц траты Китая на американский алкоголь выросли в 1,8 раза - до 9,3 миллиона долларов. Большая часть этой суммы как раз пришлась на пиво (31%) и вино (43%), а оставшееся - на крепкий алкоголь. Импорт в Китай таких напитков слегка сократился - на 3,5%.

