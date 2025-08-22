https://1prime.ru/20250822/kitaj-861074842.html
Китай в июле закупил в США пива на рекордные $2,9 млн
Китай в июле закупил в США пива на рекордные $2,9 млн - 22.08.2025, ПРАЙМ
Китай в июле закупил в США пива на рекордные $2,9 млн
Китай в июле закупил в США пива на рекордные по меньшей мере с 2015 года, когда имеется статистика, 2,9 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T03:16+0300
2025-08-22T03:16+0300
2025-08-22T03:16+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861074842.jpg?1755821809
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай в июле закупил в США пива на рекордные по меньшей мере с 2015 года, когда имеется статистика, 2,9 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
По сравнению с предшествовавшем месяцем объем пивного экспорта из США в Поднебесную в денежном выражении вырос в 3,4 раза.
Неплохую динамику роста также показали вина: их экспортировано было вдвое больше по сравнению с июнем - на 4 миллиона долларов.
Всего за месяц траты Китая на американский алкоголь выросли в 1,8 раза - до 9,3 миллиона долларов. Большая часть этой суммы как раз пришлась на пиво (31%) и вино (43%), а оставшееся - на крепкий алкоголь. Импорт в Китай таких напитков слегка сократился - на 3,5%.
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США
Китай в июле закупил в США пива на рекордные $2,9 млн
Китай в июле закупил в США пива на рекордные 2,9 миллиона долларов
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай в июле закупил в США пива на рекордные по меньшей мере с 2015 года, когда имеется статистика, 2,9 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
По сравнению с предшествовавшем месяцем объем пивного экспорта из США в Поднебесную в денежном выражении вырос в 3,4 раза.
Неплохую динамику роста также показали вина: их экспортировано было вдвое больше по сравнению с июнем - на 4 миллиона долларов.
Всего за месяц траты Китая на американский алкоголь выросли в 1,8 раза - до 9,3 миллиона долларов. Большая часть этой суммы как раз пришлась на пиво (31%) и вино (43%), а оставшееся - на крепкий алкоголь. Импорт в Китай таких напитков слегка сократился - на 3,5%.