Китай в июле закупил в США пива на рекордные $2,9 млн - 22.08.2025
Китай в июле закупил в США пива на рекордные $2,9 млн
2025-08-22T03:16+0300
2025-08-22T03:16+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай в июле закупил в США пива на рекордные по меньшей мере с 2015 года, когда имеется статистика, 2,9 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. По сравнению с предшествовавшем месяцем объем пивного экспорта из США в Поднебесную в денежном выражении вырос в 3,4 раза. Неплохую динамику роста также показали вина: их экспортировано было вдвое больше по сравнению с июнем - на 4 миллиона долларов. Всего за месяц траты Китая на американский алкоголь выросли в 1,8 раза - до 9,3 миллиона долларов. Большая часть этой суммы как раз пришлась на пиво (31%) и вино (43%), а оставшееся - на крепкий алкоголь. Импорт в Китай таких напитков слегка сократился - на 3,5%.
03:16 22.08.2025
 
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Китай в июле закупил в США пива на рекордные по меньшей мере с 2015 года, когда имеется статистика, 2,9 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
По сравнению с предшествовавшем месяцем объем пивного экспорта из США в Поднебесную в денежном выражении вырос в 3,4 раза.
Неплохую динамику роста также показали вина: их экспортировано было вдвое больше по сравнению с июнем - на 4 миллиона долларов.
Всего за месяц траты Китая на американский алкоголь выросли в 1,8 раза - до 9,3 миллиона долларов. Большая часть этой суммы как раз пришлась на пиво (31%) и вино (43%), а оставшееся - на крепкий алкоголь. Импорт в Китай таких напитков слегка сократился - на 3,5%.
 
Заголовок открываемого материала