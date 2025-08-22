https://1prime.ru/20250822/kitaj-861077750.html

Китай может превратиться в крупного экспортера энергии, считают эксперты

2025-08-22T07:30+0300

МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Китай может в обозримом будущем превратиться в крупного экспортера, говорится в докладе "РИА-Аналитика" "Новый облик мировой энергетики". "Китай, уже обеспечивший свою энергобезопасность, уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы. Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм китайцев, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии", - сказано в докладе. Как отмечают авторы доклада, на сегодняшний день Китай стал мировым лидером в возобновляемой энергетике, а на его территории расположены более 70% мировых мощностей по производству оборудования для "зеленой" экономики. Кроме того, он наращивает инвестиции в сопутствующую энергетическую инфраструктуру, аккумуляторные батареи, а также продолжает добычу ископаемого топлива. В документе также говорится, что важную часть стратегии Китая по снижению зависимости от импорта энергоносителей занимает переработка угля. В эту отрасль вкладывают миллиарды долларов, производя синтетическое топливо, метанол и аммиак. "Усилия Китая по укреплению собственной энергобезопасности вызывают шквал критики, часто замаскированной под заботу об экологии. Как метко заметил еще две с половиной тысячи лет назад выдающийся китайский стратег и мыслитель Сунь Цзы: "Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны", - говорится в докладе. Полный текст доклада "Новый облик мировой энергетики" читайте на сайте ria.ru.

