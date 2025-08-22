Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Билл Клинтон на встрече с Путиным призывал к координации действий - 22.08.2025
Билл Клинтон на встрече с Путиным призывал к координации действий
ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Билл Клинтон будучи президентом США на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году призывал к координации действий Вашингтона и Москвы для противодействия террористу Усаме бен Ладену. Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала записи, сделанные дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом, в то время занимавшим пост заместителя госсекретаря США и свободно владевшим русским языком, во время встречи Путина и Клинтона в Кремле в июне 2000 года. "Что касается Соединенных Штатов, то мы более непосредственно затронуты бен Ладеном, и здесь России и США нужна скоординированная стратегия. Авиаудары не будут эффективны... Мы должны объединить наших людей, чтобы разработать комплексный подход к борьбе с бен Ладеном", – сказал тогда Клинтон. Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида", запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.
ВАШИНГТОН, 22 авг – ПРАЙМ. Билл Клинтон будучи президентом США на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году призывал к координации действий Вашингтона и Москвы для противодействия террористу Усаме бен Ладену.
Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала записи, сделанные дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом, в то время занимавшим пост заместителя госсекретаря США и свободно владевшим русским языком, во время встречи Путина и Клинтона в Кремле в июне 2000 года.
"Что касается Соединенных Штатов, то мы более непосредственно затронуты бен Ладеном, и здесь России и США нужна скоординированная стратегия. Авиаудары не будут эффективны... Мы должны объединить наших людей, чтобы разработать комплексный подход к борьбе с бен Ладеном", – сказал тогда Клинтон.
Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида", запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.
 
