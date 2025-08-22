https://1prime.ru/20250822/kompaniya-861094543.html

Фармкомпания "Свикс Биофармы" исполнила предупреждение ФАС

Фармкомпания "Свикс Биофармы" исполнила предупреждение ФАС - 22.08.2025, ПРАЙМ

Фармкомпания "Свикс Биофармы" исполнила предупреждение ФАС

Дочерняя фармацевтическая компания швейцарской "Свикс Биофармы" - "Свикс Хэлскеа" - исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России,... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T13:03+0300

2025-08-22T13:03+0300

2025-08-22T13:03+0300

экономика

бизнес

швейцария

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861094390_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8ef2a1f95d5d6780f1b33248361e9905.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Дочерняя фармацевтическая компания швейцарской "Свикс Биофармы" - "Свикс Хэлскеа" - исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, устранив признаки нарушения антимонопольного законодательства и заключив соглашение с дистрибьютором, сообщили в ведомстве. "Фармкомпания "Свикс Хэлскеа" исполнила предупреждение ФАС. Ранее служба выявила в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов "Ервой", "Оренсия", "Опдиво" и "Эмплисити". При этом фармкомпания отказалась заключить договор поставки этих препаратов с ООО "Фарм-Трэйд", ссылаясь на экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера и его опыту участия в госзакупках. "Эти требования содержались в коммерческой политике "Свикс Хэлскеа". ФАС России предупредила фармкомпанию о необходимости устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства", - пояснили в ведомстве. В итоге организация исключила указанные пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях пересмотрела ранее принятое решение по заявке ООО "Фарм-Трэйд", отмечают в ведомстве. По мнению ФАС, это позволит увеличить количество дистрибьюторов, которые будут конкурировать между собой, предлагая госзаказчикам, аптекам и, соответственно, гражданам лекарства по более низким ценам. Ранее аналогичные предупреждения исполнили фармкомпании "Амджен" и "Анджелини Фарма Рус".

https://1prime.ru/20250822/sud-861094161.html

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, швейцария, россия