Три поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути - 22.08.2025
Три поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Три поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути - 22.08.2025, ПРАЙМ
Три поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Три поезда в сообщении с Крымом по-прежнему задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T20:52+0300
2025-08-22T20:52+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Три поезда в сообщении с Крымом по-прежнему задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "В пути следования задерживается 3 поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Время опоздания на 20.00 мск в Крым: №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2 часа и №168 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час. В направлении из Крыма задерживается поезд №28 Симферополь - Москва, отправлением 21.08, опоздание 1 час. Утром в пятницу оператор сообщал о задержке восьми поездов, после полудня количество сократилось до четырёх составов, а к вечеру - до трёх. Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения. Отмечается, что время задержки в пути может измениться. "Гранд Сервис Экспресс" использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
20:52 22.08.2025
 
Три поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Три поезда в сообщении с Крымом по-прежнему задерживаются в пути

Железнодорожные пути
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Железнодорожные пути. Архивное фото
© fotolia.com / Harald Biebel
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Три поезда в сообщении с Крымом по-прежнему задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки.
"В пути следования задерживается 3 поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Время опоздания на 20.00 мск в Крым: №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2 часа и №168 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час. В направлении из Крыма задерживается поезд №28 Симферополь - Москва, отправлением 21.08, опоздание 1 час.
Утром в пятницу оператор сообщал о задержке восьми поездов, после полудня количество сократилось до четырёх составов, а к вечеру - до трёх. Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. "Гранд Сервис Экспресс" использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
РЖД ввели в график 59 задержанных в Воронежской области поездов
