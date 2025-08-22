https://1prime.ru/20250822/krym-861118980.html

Три поезда в сообщении с Крымом задерживаются в пути

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Три поезда в сообщении с Крымом по-прежнему задерживаются в пути, сообщает железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), который осуществляет эти перевозки. "В пути следования задерживается 3 поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Время опоздания на 20.00 мск в Крым: №018 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 2 часа и №168 Москва - Симферополь, отправлением 21.08, опоздание 1 час. В направлении из Крыма задерживается поезд №28 Симферополь - Москва, отправлением 21.08, опоздание 1 час. Утром в пятницу оператор сообщал о задержке восьми поездов, после полудня количество сократилось до четырёх составов, а к вечеру - до трёх. Некоторые ранее указанные поезда введены в график или добрались до места назначения. Отмечается, что время задержки в пути может измениться. "Гранд Сервис Экспресс" использует все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.

