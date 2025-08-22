https://1prime.ru/20250822/lavrov-861098090.html
Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", - отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп.
