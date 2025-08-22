https://1prime.ru/20250822/lavrov-861098090.html

Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров

Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров - 22.08.2025, ПРАЙМ

Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров

Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T14:43+0300

2025-08-22T14:43+0300

2025-08-22T14:43+0300

политика

россия

общество

владимир путин

владимир зеленский

сергей лавров

мид рф

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/82139/77/821397795_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_c5e61dd577675daaa4664066d37516f3.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", - отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп.

https://1prime.ru/20250821/lavrov-861042864.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, мид рф, nbc