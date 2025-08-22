Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров - 22.08.2025
Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров
Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров
2025-08-22T14:43+0300
2025-08-22T14:43+0300
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", - отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп.
14:43 22.08.2025
 
Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров

Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня

© РИА НовостиГлава МИД РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Встреча не запланирована... Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова", - отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Россия согласилась продемонстрировать гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп.
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского
