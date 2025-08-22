Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине - 22.08.2025
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал "нет" на все предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "(В ходе встречи в Вашингтоне - ред.) всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО... обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на всё это", - отметил он в интервью телеканалу NBC. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
15:06 22.08.2025 (обновлено: 15:07 22.08.2025)
 
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине

Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал "нет" на все предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"(В ходе встречи в Вашингтоне - ред.) всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО... обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на всё это", - отметил он в интервью телеканалу NBC.
После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров
