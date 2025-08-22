https://1prime.ru/20250822/lavrov-861099033.html

Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине

Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине

Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал "нет" на все предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые США... | 22.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал "нет" на все предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "(В ходе встречи в Вашингтоне - ред.) всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО... обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на всё это", - отметил он в интервью телеканалу NBC. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.

