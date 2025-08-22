https://1prime.ru/20250822/lavrov-861099033.html
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине
Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал "нет" на все предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые США... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T15:06+0300
2025-08-22T15:06+0300
2025-08-22T15:07+0300
политика
общество
вашингтон
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
нато
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал "нет" на все предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "(В ходе встречи в Вашингтоне - ред.) всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО... обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на всё это", - отметил он в интервью телеканалу NBC. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://1prime.ru/20250822/lavrov-861098090.html
вашингтон
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , вашингтон, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато, nbc, ес
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, NBC, ЕС
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине
Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию на Украине
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне сказал "нет" на все предложения американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми, заявил
российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"(В ходе встречи в Вашингтоне - ред.) всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО... обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на всё это", - отметил он в интервью телеканалу NBC.
После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Повестки дня для саммита Путина и Зеленского пока нет, заявил Лавров