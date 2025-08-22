Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке восстановили права четырех тысяч жителей на получение лекарств - 22.08.2025
На Камчатке восстановили права четырех тысяч жителей на получение лекарств
На Камчатке восстановили права четырех тысяч жителей на получение лекарств - 22.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке восстановили права четырех тысяч жителей на получение лекарств
Генеральная прокуратура России восстановила права почти 4 тысяч жителей Камчатского края на получение жизненно необходимых лекарств, сообщили в надзорном... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T11:55+0300
2025-08-22T11:55+0300
экономика
общество
россия
камчатский край
https://cdnn.1prime.ru/img/83965/48/839654841_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_3c56c795e2032c056c7cfce94d4a6723.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России восстановила права почти 4 тысяч жителей Камчатского края на получение жизненно необходимых лекарств, сообщили в надзорном ведомстве. "В Камчатском крае после вмешательства Генпрокуратуры России почти 4 тысячи жителей обеспечены жизненно необходимыми лекарствами", - говорится в сообщении прокуратуры региона. По данным прокуратуры, во втором полугодии 2024 года и первом квартале 2025 года в крае имелись задержки в выдаче медикаментов льготным категориям населения, что было вызвано несвоевременным проведением закупочных процедур и распределением лекарств в лечебные учреждения и аптеки. "По мерам прокуроров нарушения устранены, заявители и их родственники обеспечены медикаментами в полном объеме", - отметили в ведомстве. В прокуратуре сообщили, что для решения проблемы региональные власти дополнительно выделили 125 миллионов рублей на закупку лекарств. К ответственности привлечено 24 должностных лица, возбуждено два уголовных дела. По одному из них уже вынесен обвинительный приговор по статье о халатности в отношении начальника отдела краевого минздрава. Контроль за восстановлением прав граждан осуществляло управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
камчатский край
общество, россия, камчатский край
Экономика, Общество , РОССИЯ, Камчатский край
11:55 22.08.2025
 
На Камчатке восстановили права четырех тысяч жителей на получение лекарств

ГП восстановила права почти четырех тысяч жителей Камчатки на получение лекарств

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России восстановила права почти 4 тысяч жителей Камчатского края на получение жизненно необходимых лекарств, сообщили в надзорном ведомстве.
"В Камчатском крае после вмешательства Генпрокуратуры России почти 4 тысячи жителей обеспечены жизненно необходимыми лекарствами", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, во втором полугодии 2024 года и первом квартале 2025 года в крае имелись задержки в выдаче медикаментов льготным категориям населения, что было вызвано несвоевременным проведением закупочных процедур и распределением лекарств в лечебные учреждения и аптеки.
"По мерам прокуроров нарушения устранены, заявители и их родственники обеспечены медикаментами в полном объеме", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре сообщили, что для решения проблемы региональные власти дополнительно выделили 125 миллионов рублей на закупку лекарств. К ответственности привлечено 24 должностных лица, возбуждено два уголовных дела. По одному из них уже вынесен обвинительный приговор по статье о халатности в отношении начальника отдела краевого минздрава.
Контроль за восстановлением прав граждан осуществляло управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Экономика Общество РОССИЯ Камчатский край
 
 
