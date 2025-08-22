На Камчатке восстановили права четырех тысяч жителей на получение лекарств

https://1prime.ru/20250822/lekarstva-861090126.html

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России восстановила права почти 4 тысяч жителей Камчатского края на получение жизненно необходимых лекарств, сообщили в надзорном ведомстве. "В Камчатском крае после вмешательства Генпрокуратуры России почти 4 тысячи жителей обеспечены жизненно необходимыми лекарствами", - говорится в сообщении прокуратуры региона. По данным прокуратуры, во втором полугодии 2024 года и первом квартале 2025 года в крае имелись задержки в выдаче медикаментов льготным категориям населения, что было вызвано несвоевременным проведением закупочных процедур и распределением лекарств в лечебные учреждения и аптеки. "По мерам прокуроров нарушения устранены, заявители и их родственники обеспечены медикаментами в полном объеме", - отметили в ведомстве. В прокуратуре сообщили, что для решения проблемы региональные власти дополнительно выделили 125 миллионов рублей на закупку лекарств. К ответственности привлечено 24 должностных лица, возбуждено два уголовных дела. По одному из них уже вынесен обвинительный приговор по статье о халатности в отношении начальника отдела краевого минздрава. Контроль за восстановлением прав граждан осуществляло управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

