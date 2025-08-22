https://1prime.ru/20250822/likhachev-861122220.html

Лихачев рассказал о строительстве Курской АЭС-2 во время боев

2025-08-22T23:01+0300

САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — ПРАЙМ. "Росатом" не приостанавливал работу Курской АЭС и строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия, а также помог строителям укрепить обороноспособность региона, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Работники нашей станции, Курской, не просто системно управляли действующими мощностями, не просто не снижали темп стройки - оказана очень большая помощь нашими строителями в укреплении обороноспособности Курской области", - сказал Лихачев в Сарове на встрече президента России Владимира Путина с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ.

