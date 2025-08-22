Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о строительстве Курской АЭС-2 во время боев - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250822/likhachev-861122220.html
Лихачев рассказал о строительстве Курской АЭС-2 во время боев
Лихачев рассказал о строительстве Курской АЭС-2 во время боев - 22.08.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о строительстве Курской АЭС-2 во время боев
"Росатом" не приостанавливал работу Курской АЭС и строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия, а также помог строителям укрепить обороноспособность | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T23:01+0300
2025-08-22T23:01+0300
энергетика
алексей лихачев
курская область
курская аэс
строительство
https://cdnn.1prime.ru/img/83858/01/838580156_0:210:3083:1944_1920x0_80_0_0_5995225aa41d26c38667879ce2f2ba12.jpg
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — ПРАЙМ. "Росатом" не приостанавливал работу Курской АЭС и строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия, а также помог строителям укрепить обороноспособность региона, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Работники нашей станции, Курской, не просто системно управляли действующими мощностями, не просто не снижали темп стройки - оказана очень большая помощь нашими строителями в укреплении обороноспособности Курской области", - сказал Лихачев в Сарове на встрече президента России Владимира Путина с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ.
https://1prime.ru/20250521/likhachev-857784934.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83858/01/838580156_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_1148a5a01d4d4d2b65fcbd506a3c2212.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей лихачев, курская область, курская аэс, строительство
Энергетика, Алексей Лихачев, Курская область, Курская АЭС, строительство
23:01 22.08.2025
 
Лихачев рассказал о строительстве Курской АЭС-2 во время боев

Лихачев: "Росатом" не приостанавливал стройку Курской АЭС-2, несмотря на бои

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКурская АЭС
Курская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРОВ (Нижегородская обл.), 22 авг — ПРАЙМ. "Росатом" не приостанавливал работу Курской АЭС и строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия, а также помог строителям укрепить обороноспособность региона, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Работники нашей станции, Курской, не просто системно управляли действующими мощностями, не просто не снижали темп стройки - оказана очень большая помощь нашими строителями в укреплении обороноспособности Курской области", - сказал Лихачев в Сарове на встрече президента России Владимира Путина с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ.
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в этом году
21 мая, 12:16
 
ЭнергетикаАлексей ЛихачевКурская областьКурская АЭСстроительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала