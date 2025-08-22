Лукашенко заявил, что Минск настроен на налаживание отношений с США

https://1prime.ru/20250822/lukashenko-861096346.html

МИНСК, 22 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со стороны Вашингтона. "Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны. "Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона – ред.) знаете, что надо Беларуси", - сказал президент.

