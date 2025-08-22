Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Минск настроен на налаживание отношений с США
Лукашенко заявил, что Минск настроен на налаживание отношений с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T14:40+0300
2025-08-22T14:40+0300
МИНСК, 22 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со стороны Вашингтона. "Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны. "Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона – ред.) знаете, что надо Беларуси", - сказал президент.
александр лукашенко, россия, минск, белоруссия, сша, дональд трамп
Политика, Александр Лукашенко, РОССИЯ, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, США, Дональд Трамп
14:40 22.08.2025
 
Лукашенко: Белоруссия будет постепенно выстраивать отношения с США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 22 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со стороны Вашингтона.
"Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он отметил, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны.
"Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона – ред.) знаете, что надо Беларуси", - сказал президент.
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Путин обсудил с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым итоги саммита на Аляске
17 августа, 14:34
 
ПолитикаАлександр ЛукашенкоРОССИЯМИНСКБЕЛОРУССИЯСШАДональд Трамп
 
 
