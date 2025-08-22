https://1prime.ru/20250822/lukashenko-861096346.html
Лукашенко заявил, что Минск настроен на налаживание отношений с США
Лукашенко заявил, что Минск настроен на налаживание отношений с США - 22.08.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что Минск настроен на налаживание отношений с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со... | 22.08.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 22 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со стороны Вашингтона. "Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Он отметил, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны. "Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона – ред.) знаете, что надо Беларуси", - сказал президент.
Лукашенко заявил, что Минск настроен на налаживание отношений с США
Лукашенко: Белоруссия будет постепенно выстраивать отношения с США
МИНСК, 22 авг – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со стороны Вашингтона.
"Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он отметил, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны.
"Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона – ред.) знаете, что надо Беларуси", - сказал президент.
