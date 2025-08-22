https://1prime.ru/20250822/med-861084097.html

Цена на медь готовится завершить неделю снижением

2025-08-22T09:35+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.30 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,14%, до 4,4375 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели суммарно котировки меди суммарно опустились на 1,24%, а наибольшее падение отмечалось во вторник, в тот день цена снизилась на 1,08%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,04%, до 9 724,5 доллара, алюминия - на 0,33%, до 2 585 долларов, стоимость цинка опустилась на 0,77%, до 2 765,5 доллара.

