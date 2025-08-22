https://1prime.ru/20250822/med-861084097.html
Цена на медь готовится завершить неделю снижением
Цена на медь готовится завершить неделю снижением - 22.08.2025, ПРАЙМ
Цена на медь готовится завершить неделю снижением
Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T09:35+0300
2025-08-22T09:35+0300
2025-08-22T09:35+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.30 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,14%, до 4,4375 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). При этом с начала недели суммарно котировки меди суммарно опустились на 1,24%, а наибольшее падение отмечалось во вторник, в тот день цена снизилась на 1,08%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,04%, до 9 724,5 доллара, алюминия - на 0,33%, до 2 585 долларов, стоимость цинка опустилась на 0,77%, до 2 765,5 доллара.
https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861069093.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Цена на медь готовится завершить неделю снижением
Стоимость меди снижается, готовясь завершить неделю в минусе
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, готовясь завершить и всю неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.30 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,14%, до 4,4375 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
При этом с начала недели суммарно котировки меди суммарно опустились на 1,24%, а наибольшее падение отмечалось во вторник, в тот день цена снизилась на 1,08%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,04%, до 9 724,5 доллара, алюминия - на 0,33%, до 2 585 долларов, стоимость цинка опустилась на 0,77%, до 2 765,5 доллара.
Мировое производство рафинированной меди выросло на 3,6 процента