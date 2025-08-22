В России во втором квартале вырос объем выданных микрозаймов

https://1prime.ru/20250822/mikrozaymy-861106825.html

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Объем выданных в России микрозаймов во втором квартале 2025 года увеличился на 7% по сравнению с первым кварталом года, до 533 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. "Объем выданных во втором квартале 2025 года микрозаймов продолжил увеличиваться после некоторого снижения в начале года. Микрофинансовые организации (МФО) выдали за квартал 533 миллиарда рублей, прибавив 7% относительно показателя за первый квартал", - говорится в обзоре ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за II квартал 2025 года". Указывается, что на 30 июня 2025 года размер совокупного портфеля за квартал синхронно вырос на 7% и составил 739 миллиардов рублей. При этом активность усиливалась как в сегменте займов бизнесу (рост выдач до 40 миллиарда рублей – на 23% за квартал), который восстановился после сезонного снижения в начале года, так и в розничном сегменте (рост выдач до 493 миллиардов рублей на 6% за квартал). "Доля онлайн-выдач продолжает стабильно увеличиваться, достигнув 91% в потребительском сегменте (+1 процентный пункт квартал к кварталу) и 62% в бизнес-сегменте (+3 процентных пункта квартал к кварталу).

