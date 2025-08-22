Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17:10 22.08.2025
 
В России во втором квартале вырос объем выданных микрозаймов

ЦБ: объем выданных в России микрозаймов во втором квартале вырос на семь процентов

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Объем выданных в России микрозаймов во втором квартале 2025 года увеличился на 7% по сравнению с первым кварталом года, до 533 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России.
"Объем выданных во втором квартале 2025 года микрозаймов продолжил увеличиваться после некоторого снижения в начале года. Микрофинансовые организации (МФО) выдали за квартал 533 миллиарда рублей, прибавив 7% относительно показателя за первый квартал", - говорится в обзоре ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за II квартал 2025 года".
Указывается, что на 30 июня 2025 года размер совокупного портфеля за квартал синхронно вырос на 7% и составил 739 миллиардов рублей. При этом активность усиливалась как в сегменте займов бизнесу (рост выдач до 40 миллиарда рублей – на 23% за квартал), который восстановился после сезонного снижения в начале года, так и в розничном сегменте (рост выдач до 493 миллиардов рублей на 6% за квартал).
"Доля онлайн-выдач продолжает стабильно увеличиваться, достигнув 91% в потребительском сегменте (+1 процентный пункт квартал к кварталу) и 62% в бизнес-сегменте (+3 процентных пункта квартал к кварталу).
ФинансыБанкиРОССИЯРФбанк Россия
 
 
