Минфин зарегистрировал один новый ОФЗ с объемом 500 миллиардов рублей
Минфин зарегистрировал один новый ОФЗ с объемом 500 миллиардов рублей - 22.08.2025, ПРАЙМ
Минфин зарегистрировал один новый ОФЗ с объемом 500 миллиардов рублей
Минфин России зарегистрировал один новый выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 500 миллиардов рублей и пять... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T19:40+0300
2025-08-22T19:40+0300
2025-08-22T19:40+0300
экономика
рынок
финансы
минфин
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. Минфин России зарегистрировал один новый выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом объемом 500 миллиардов рублей и пять дополнительных - объемом по 100 миллиардов рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства. С 27 августа на аукционах Минфина России будут доступны ОФЗ 26251 с погашением в августе 2030 года, а также дополнительные выпуски ОФЗ серий 26228 с погашением в апреле 2030 года, 26230 с погашением в марте 2039 года, 26235 с погашением в марте 2031 года, 26237 с погашением в марте 2029 года и 26238 с погашением в мае 2041 года. "Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщили в ведомстве.
