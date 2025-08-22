Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250822/mintrans-861077397.html
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России - 22.08.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России
Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T06:42+0300
2025-08-22T06:42+0300
бизнес
россия
газ
крым
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861077397.jpg?1755834124
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может занимать до 4-5 часов, и помнить о наличии альтернативной дороги Р-280 "Новороссия". Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России в канун завершения сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим. Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку россияне возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре. "Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4-5 часов", - рассказали в Минтрансе РФ. Самые загруженные дни на выезд из Крыма, отметили в министерстве, как правило, понедельник и четверг. Ежедневно информация о загрузке моста и о прогнозах по дням и по времени публикуется в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". "Добраться в Крым и из него можно также по трассе Р-280 "Новороссия", - добавили в Минтрансе.
крым
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, газ, крым, рф
Бизнес, РОССИЯ, Газ, КРЫМ, РФ
06:42 22.08.2025
 
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России

Минтранс: возвращающимся из Крыма по мосту следует учитывать время в очереди на досмотр

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может занимать до 4-5 часов, и помнить о наличии альтернативной дороги Р-280 "Новороссия". Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России в канун завершения сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим.
Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку россияне возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре.
"Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4-5 часов", - рассказали в Минтрансе РФ.
Самые загруженные дни на выезд из Крыма, отметили в министерстве, как правило, понедельник и четверг. Ежедневно информация о загрузке моста и о прогнозах по дням и по времени публикуется в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".
"Добраться в Крым и из него можно также по трассе Р-280 "Новороссия", - добавили в Минтрансе.
 
БизнесРОССИЯГазКРЫМРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала