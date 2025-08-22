https://1prime.ru/20250822/mintrans-861077397.html
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России - 22.08.2025, ПРАЙМ
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России
Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T06:42+0300
2025-08-22T06:42+0300
2025-08-22T06:42+0300
бизнес
россия
газ
крым
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861077397.jpg?1755834124
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может занимать до 4-5 часов, и помнить о наличии альтернативной дороги Р-280 "Новороссия". Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России в канун завершения сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим.
Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку россияне возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре.
"Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4-5 часов", - рассказали в Минтрансе РФ.
Самые загруженные дни на выезд из Крыма, отметили в министерстве, как правило, понедельник и четверг. Ежедневно информация о загрузке моста и о прогнозах по дням и по времени публикуется в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".
"Добраться в Крым и из него можно также по трассе Р-280 "Новороссия", - добавили в Минтрансе.
крым
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, газ, крым, рф
Бизнес, РОССИЯ, Газ, КРЫМ, РФ
В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России
Минтранс: возвращающимся из Крыма по мосту следует учитывать время в очереди на досмотр
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может занимать до 4-5 часов, и помнить о наличии альтернативной дороги Р-280 "Новороссия". Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России в канун завершения сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим.
Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку россияне возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре.
"Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4-5 часов", - рассказали в Минтрансе РФ.
Самые загруженные дни на выезд из Крыма, отметили в министерстве, как правило, понедельник и четверг. Ежедневно информация о загрузке моста и о прогнозах по дням и по времени публикуется в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация".
"Добраться в Крым и из него можно также по трассе Р-280 "Новороссия", - добавили в Минтрансе.