В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России

В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России - 22.08.2025

В Минтрансе рассказали, как добраться из Крыма на материковую часть России

Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может... | 22.08.2025

2025-08-22T06:42+0300

2025-08-22T06:42+0300

2025-08-22T06:42+0300

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Автомобилистам, возвращающимся из Крыма на материковую часть России по мосту, следует учитывать время в очереди на досмотр, которое в пик нагрузки может занимать до 4-5 часов, и помнить о наличии альтернативной дороги Р-280 "Новороссия". Такие рекомендации по просьбе РИА Новости составили в Минтрансе России в канун завершения сезона отпусков и большого пассажиропотока в связи с этим. Конец августа является одним из пиковых в нагрузке на транспорт, поскольку россияне возвращаются из отпусков или мест отдыха, готовясь к началу учебного года и так называемого делового сезона, который стартует в сентябре. "Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4-5 часов", - рассказали в Минтрансе РФ. Самые загруженные дни на выезд из Крыма, отметили в министерстве, как правило, понедельник и четверг. Ежедневно информация о загрузке моста и о прогнозах по дням и по времени публикуется в телеграм-канале "Крымский мост: оперативная информация". "Добраться в Крым и из него можно также по трассе Р-280 "Новороссия", - добавили в Минтрансе.

2025

