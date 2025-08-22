Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа - 22.08.2025
"Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа
2025-08-22T16:35+0300
технологии
россия
минцифры
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Госуслуги" столкнулись с кибератакой из-за рубежа, портал работает в штатном режиме, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Портал Госуслуг работает в штатном режиме. Госуслуги с 12.00 мск 22 августа подвергаются массированной Ddos-атаке из-за рубежа. Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются", - говорится в сообщении. В Минцифры уточнили, что данные пользователей находятся под защитой. Для того, чтобы обеспечить безопасность госпортала, выстроена многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита, она способна обрабатывать миллиарды событий по кибербезопасности в сутки. Техническая поддержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования работают круглосуточно для предотвращения и блокирования угроз.
технологии, россия, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Минцифры
16:35 22.08.2025
 
Во Франции ритейлер Auchan второй раз за год стал жертвой кибератаки
14:03
 
ТехнологииРОССИЯМинцифры
 
 
