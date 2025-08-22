https://1prime.ru/20250822/minzdrav-861072415.html

В Минздраве уточнили изменения в порядке освидетельствования для водителей

В Минздраве уточнили изменения в порядке освидетельствования для водителей - 22.08.2025, ПРАЙМ

В Минздраве уточнили изменения в порядке освидетельствования для водителей

Министерство здравоохранения России объявило в своем Telegram-канале, что с 1 марта 2027 года начнут действовать новые правила, касающиеся... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T00:41+0300

2025-08-22T00:41+0300

2025-08-22T00:41+0300

общество

минздрав рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_090ca08384044a17cd9c9983c6caede2.jpg

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Министерство здравоохранения России объявило в своем Telegram-канале, что с 1 марта 2027 года начнут действовать новые правила, касающиеся медосвидетельствования водителей. "К этому времени все ведущие органы власти разработают и примут требуемые подзаконные акты и предоставят развернутые разъяснения", — сообщается в публикации. В сообщении также подчеркивается, что изменения в процессе медосвидетельствования или в форме медицинской справки, которые, как сообщалось ранее в СМИ, планировались с 1 сентября 2025 года, внедрены не будут. Поправки к Федеральному закону "О безопасности дорожного движения" и статья 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу одновременно 1 марта 2027 года, как указано в сообщении. Второго июля сенаторы одобрили коррективы в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которые подразумевают направление водителей на медицинское обследование или лечение в случае обнаружения у них признаков болезней или медицинских ограничений для вождения, которые не были выявлены ранее. Отказавшись от обследования, водители рискуют потерять свои права. Закон планируется ввести в действие с 1 марта 2027 года.

https://1prime.ru/20250724/minzdrav--859889302.html

https://1prime.ru/20250601/minzdrav-858101013.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , минздрав рф