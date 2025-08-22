https://1prime.ru/20250822/minzdrav-861072415.html
В Минздраве уточнили изменения в порядке освидетельствования для водителей
В Минздраве уточнили изменения в порядке освидетельствования для водителей
МОСКВА, 22 августа — РИА Новости. Министерство здравоохранения России объявило в своем Telegram-канале, что с 1 марта 2027 года начнут действовать новые правила, касающиеся медосвидетельствования водителей. "К этому времени все ведущие органы власти разработают и примут требуемые подзаконные акты и предоставят развернутые разъяснения", — сообщается в публикации. В сообщении также подчеркивается, что изменения в процессе медосвидетельствования или в форме медицинской справки, которые, как сообщалось ранее в СМИ, планировались с 1 сентября 2025 года, внедрены не будут. Поправки к Федеральному закону "О безопасности дорожного движения" и статья 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу одновременно 1 марта 2027 года, как указано в сообщении. Второго июля сенаторы одобрили коррективы в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которые подразумевают направление водителей на медицинское обследование или лечение в случае обнаружения у них признаков болезней или медицинских ограничений для вождения, которые не были выявлены ранее. Отказавшись от обследования, водители рискуют потерять свои права. Закон планируется ввести в действие с 1 марта 2027 года.
