В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ
11:00 22.08.2025
 
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине

RS: Европе необходимо учесть вопросы безопасности РФ ради мира на Украине

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ответственным шагом для разрешения конфликта является интеграция России вместе с Украиной в систему европейской безопасности, отмечает Responsible Statecraft.
"Неудача этой недели на переговорах в Вашингтоне, связанных с продвижением в направлении мира, обусловлена тем, что участники не смогли адекватно осмыслить стоящую перед ними дилемму безопасности," — говорится в статье.
Журнал указывает, что вместо стремления обеспечить безопасность всем на континенте, европейские лидеры ставят во главу угла безопасность только Украины, что обусловлено их стремлением "наказать Россию".
"Сегодня идея создания системы европейской безопасности, которая включала бы как Россию, так и Украину, может показаться наивной. Однако, если мы хотим завершить войну и установить устойчивый мир в Европе, это единственный реалистичный путь," — подчеркивает автор материала.
В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники уделили внимание обсуждению гарантий безопасности для Киева, которые европейские государства собираются предоставить в сотрудничестве с США.
 
Заголовок открываемого материала