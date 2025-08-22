https://1prime.ru/20250822/mir-861087061.html

В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине

В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине - 22.08.2025, ПРАЙМ

В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине

Ответственным шагом для разрешения конфликта является интеграция России вместе с Украиной в систему европейской безопасности, отмечает Responsible Statecraft. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T11:00+0300

2025-08-22T11:00+0300

2025-08-22T11:00+0300

политика

украина

сша

дональд трамп

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ответственным шагом для разрешения конфликта является интеграция России вместе с Украиной в систему европейской безопасности, отмечает Responsible Statecraft. "Неудача этой недели на переговорах в Вашингтоне, связанных с продвижением в направлении мира, обусловлена тем, что участники не смогли адекватно осмыслить стоящую перед ними дилемму безопасности," — говорится в статье. Журнал указывает, что вместо стремления обеспечить безопасность всем на континенте, европейские лидеры ставят во главу угла безопасность только Украины, что обусловлено их стремлением "наказать Россию". "Сегодня идея создания системы европейской безопасности, которая включала бы как Россию, так и Украину, может показаться наивной. Однако, если мы хотим завершить войну и установить устойчивый мир в Европе, это единственный реалистичный путь," — подчеркивает автор материала. В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились несколько европейских лидеров. Участники уделили внимание обсуждению гарантий безопасности для Киева, которые европейские государства собираются предоставить в сотрудничестве с США.

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, дональд трамп, россия