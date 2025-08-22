Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ выпустит серебряную монету, посвященную Восточному экономическому форуму - 22.08.2025
ЦБ выпустит серебряную монету, посвященную Восточному экономическому форуму
ЦБ выпустит серебряную монету, посвященную Восточному экономическому форуму - 22.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ выпустит серебряную монету, посвященную Восточному экономическому форуму
Банк России 25 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную X Восточному экономическому форуму, сообщает регулятор. | 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк России 25 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную X Восточному экономическому форуму, сообщает регулятор. "Банк России 25 августа 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "X Восточный экономический форум" (каталожный № 5111-0527)", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вантового моста, птицы и эмблемы с надписью "Восточный экономический форум" и римской цифрой X на фоне изображений неба и волн, выполненных в технике лазерного матирования. Отмечается, что боковая поверхность монеты рифленая, а сама монета изготовлена улучшенным качеством "пруф". Тираж - 3 тысячи экземпляров. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк России 25 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную X Восточному экономическому форуму, сообщает регулятор.
"Банк России 25 августа 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "X Восточный экономический форум" (каталожный № 5111-0527)", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вантового моста, птицы и эмблемы с надписью "Восточный экономический форум" и римской цифрой X на фоне изображений неба и волн, выполненных в технике лазерного матирования.
Отмечается, что боковая поверхность монеты рифленая, а сама монета изготовлена улучшенным качеством "пруф". Тираж - 3 тысячи экземпляров.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
