В Москве на D4 изменятся пути отправления поездов на выходных

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Пути отправления поездов на D4 изменятся на будущих выходных в Москве, интервалы движения будут увеличены, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Двадцать третьего и 24 августа на D4 изменятся пути отправления поездов, интервалы движения будут увеличены... На участке от Нижегородской до Марьиной Рощи поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Апрелевку". Перед выходом на платформу, пожалуйста, проверяйте путь отправления поезда на табло", - говорится в сообщении. Отмечается, что от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения будут увеличены до одного часа, от Нижегородской до Железнодорожной — частично до 20 минут. Также большая часть поездов со стороны Железнодорожной проследует укороченным маршрутом от/до Нижегородской, у части поездов изменен маршрут следования и набор остановок, часть — не остановится на станциях Кучино, Ольгино, Никольское, Салтыковская, Кусково и Чухлинка. "На Калужском направлении: возможны случаи увеличения интервалов движения до 20 минут, часть поездов до стороны Апрелевки проследует укороченными маршрутами от/до Белорусской и Марьиной Рощи", - добавили в столичном дептрансе.

