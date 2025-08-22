Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве на D4 изменятся пути отправления поездов на выходных
2025-08-22
2025-08-22T20:05+0300
россия
москва
россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
20:05 22.08.2025
 
В Москве на D4 изменятся пути отправления поездов на выходных

Пути отправления поездов на D4 изменятся на будущих выходных в Москве

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Железнодорожный транспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Пути отправления поездов на D4 изменятся на будущих выходных в Москве, интервалы движения будут увеличены, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Двадцать третьего и 24 августа на D4 изменятся пути отправления поездов, интервалы движения будут увеличены... На участке от Нижегородской до Марьиной Рощи поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Апрелевку". Перед выходом на платформу, пожалуйста, проверяйте путь отправления поезда на табло", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения будут увеличены до одного часа, от Нижегородской до Железнодорожной — частично до 20 минут. Также большая часть поездов со стороны Железнодорожной проследует укороченным маршрутом от/до Нижегородской, у части поездов изменен маршрут следования и набор остановок, часть — не остановится на станциях Кучино, Ольгино, Никольское, Салтыковская, Кусково и Чухлинка.
"На Калужском направлении: возможны случаи увеличения интервалов движения до 20 минут, часть поездов до стороны Апрелевки проследует укороченными маршрутами от/до Белорусской и Марьиной Рощи", - добавили в столичном дептрансе.
