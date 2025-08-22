https://1prime.ru/20250822/mvd-861083769.html
Раскрыто, как мошенники похищают деньги россиян при "трудоустройстве"
2025-08-22T09:29+0300
мошенничество
мвд
telegram
whatsapp
https://1prime.ru/20250821/moshenniki-861024906.html
МВД: мошенники рассылают вакансии в фиктивной компании и предлагают стажировку
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мошенники рассылают россиянам вакансии в фиктивной компании через мессенджеры и предлагают пройти "стажировку", после чего похищают средства под предлогом оформления документов, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники создают фиктивную (иногда копируют настоящую) компанию с привлекательными вакансиями. Через платформы вроде Telegram или WhatsApp жертве предлагают пройти обучение и "стажировку", в ходе которой имитируется реальная работа. После получения условного заработка жертву просят оплатить "налоговые сборы" или "оформить документы" — именно здесь происходит хищение средств", - говорится в сообщении.
Правоохранители поясняют, что при рассылке писем мошенники делают упор на гибкий график и высокий доход, затем злоумышленники предлагают короткое "тестирование" или "собеседование" в мессенджерах, чтобы создать видимость легитимности.
"Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (например, ищет ошибки на сайтах). Это формирует доверие и иллюзию заработка. На счету жертвы отображается "зарплата" (например, 25–30 тысяч рублей), что усиливает уверенность в честности работодателя", - уточняют в ведомстве.
Под предлогом "налоговых выплат" или "возврата переплаты" жертву просят перевести деньги через QR-код или на указанную карту. После перевода связь обрывается.
Правоохранители напоминают, что легитимные работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.
