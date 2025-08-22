Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Начальника Хабаровской дирекции связи подозревают в получении взяток - 22.08.2025
Начальника Хабаровской дирекции связи подозревают в получении взяток
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – ПРАЙМ. Начальника и главного инженера Хабаровской дирекции связи и начальника Владивостокского регионального центра связи ОАО "РЖД" подозревают в получении взяток на сумму свыше 4 миллионов рублей, уголовные дела завели по двум статьям, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. "Дальневосточная транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел в отношении начальника и главного инженера Хабаровской дирекции связи и начальника Владивостокского регионального центра связи – структурных подразделений ОАО "РЖД" по фактам получения взяток... свыше 4 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства. По версии следствия, должностные лица Хабаровской дирекции связи и Владивостокского регионального центра связи получали взятки от пяти индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций. Разовая сумма варьировалась от 300 тысяч до 1,9 миллиона рублей. "(Взятки давали - ред.) за общее покровительство хозяйствующим субъектам при проведении работ по устройству сетей электроснабжения и связи на объектах железнодорожного транспорта Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также беспрепятственный и ускоренный прием выполненных работ", - уточнили в транспортной прокуратуре. Уголовные дела возбуждены по пунктам "а", "в" части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах) и пункту "б" части 4 и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном и особо крупном размерах), ход и результаты расследования находятся на контроле, отметили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, добавив, что оперативное сопровождение осуществляет управление ФСБ России по Приморскому краю.
01:01 22.08.2025
 
Начальника Хабаровской дирекции связи подозревают в получении взяток

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – ПРАЙМ. Начальника и главного инженера Хабаровской дирекции связи и начальника Владивостокского регионального центра связи ОАО "РЖД" подозревают в получении взяток на сумму свыше 4 миллионов рублей, уголовные дела завели по двум статьям, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
"Дальневосточная транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел в отношении начальника и главного инженера Хабаровской дирекции связи и начальника Владивостокского регионального центра связи – структурных подразделений ОАО "РЖД" по фактам получения взяток... свыше 4 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.
По версии следствия, должностные лица Хабаровской дирекции связи и Владивостокского регионального центра связи получали взятки от пяти индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций. Разовая сумма варьировалась от 300 тысяч до 1,9 миллиона рублей.
"(Взятки давали - ред.) за общее покровительство хозяйствующим субъектам при проведении работ по устройству сетей электроснабжения и связи на объектах железнодорожного транспорта Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также беспрепятственный и ускоренный прием выполненных работ", - уточнили в транспортной прокуратуре.
Уголовные дела возбуждены по пунктам "а", "в" части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах) и пункту "б" части 4 и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном и особо крупном размерах), ход и результаты расследования находятся на контроле, отметили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, добавив, что оперативное сопровождение осуществляет управление ФСБ России по Приморскому краю.
 
