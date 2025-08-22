Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПСБ планирует собрать заявки на облигации до 25 миллиардов рублей - 22.08.2025
https://1prime.ru/20250822/obligatsii-861089377.html
ПСБ планирует собрать заявки на облигации до 25 миллиардов рублей
ПСБ планирует собрать заявки на облигации до 25 миллиардов рублей - 22.08.2025, ПРАЙМ
ПСБ планирует собрать заявки на облигации до 25 миллиардов рублей
Банк ПСБ планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T11:40+0300
2025-08-22T11:40+0300
экономика
рынок
финансы
россия
псб
московский кредитный банк
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861089218_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_01a9d0fb07b36616b774f10e45ba55ba.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк ПСБ планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 190 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Банк намерен предложить инвесторам трехлетние облигации серии 004P-01 с ежемесячной выплатой купонов. Дата технической части размещения будет объявлена позднее. Организаторами выступают сам банк ПСБ, а также Локо-банк, "Московский кредитный банк" и Совкомбанк.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861089218_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_32d3880c741b82c3338582b765e8272f.jpg
1920
1920
true
рынок, финансы, россия, псб, московский кредитный банк, совкомбанк
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, ПСБ, Московский кредитный банк, Совкомбанк
11:40 22.08.2025
 
ПСБ планирует собрать заявки на облигации до 25 миллиардов рублей

ПСБ планирует 3 сентября собрать заявки на облигации до 25 миллиардов рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк ПСБ планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир доходности - премия не выше 190 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока.
Банк намерен предложить инвесторам трехлетние облигации серии 004P-01 с ежемесячной выплатой купонов. Дата технической части размещения будет объявлена позднее.
Организаторами выступают сам банк ПСБ, а также Локо-банк, "Московский кредитный банк" и Совкомбанк.
Финансовый расчет - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
НРД перевел пропущенные выплаты по облигациям "Борец Капитал"
20 августа, 17:56
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯПСБМосковский кредитный банкСовкомбанк
 
 
