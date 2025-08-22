https://1prime.ru/20250822/obligatsii-861089377.html
ПСБ планирует собрать заявки на облигации до 25 миллиардов рублей
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Банк ПСБ планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом до 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 190 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Банк намерен предложить инвесторам трехлетние облигации серии 004P-01 с ежемесячной выплатой купонов. Дата технической части размещения будет объявлена позднее. Организаторами выступают сам банк ПСБ, а также Локо-банк, "Московский кредитный банк" и Совкомбанк.
