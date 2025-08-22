https://1prime.ru/20250822/obligatsii-861108649.html
Segezha Group увеличила объем размещения биржевых облигаций
Лесопромышленный холдинг Segezha Group увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 13% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,8% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 003P-07R с погашением через полтора года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 100 миллионов юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа. Эмитент ценных бумаг - ПАО "Сегежа Групп". Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Расчеты по облигациям при размещении предполагаются по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении - в рублях. Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
