Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Segezha Group увеличила объем размещения биржевых облигаций - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/obligatsii-861108649.html
Segezha Group увеличила объем размещения биржевых облигаций
Segezha Group увеличила объем размещения биржевых облигаций - 22.08.2025, ПРАЙМ
Segezha Group увеличила объем размещения биржевых облигаций
Лесопромышленный холдинг Segezha Group увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T17:34+0300
2025-08-22T18:00+0300
рынок
сегежа групп
альфа-банк
газпромбанк
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22e7b50306132b77057a2f4f82e8a2.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 13% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,8% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 003P-07R с погашением через полтора года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 100 миллионов юаней. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа. Эмитент ценных бумаг - ПАО "Сегежа Групп". Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Расчеты по облигациям при размещении предполагаются по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении - в рублях. Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
https://1prime.ru/20250812/obligatsii-860633374.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63cd9f50f9af2a7bdf4613d3ef9e7162.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сегежа групп, альфа-банк, газпромбанк
Рынок, Сегежа Групп, Альфа-банк, Газпромбанк, Экономика
17:34 22.08.2025 (обновлено: 18:00 22.08.2025)
 
Segezha Group увеличила объем размещения биржевых облигаций

Segezha Group увеличила объем размещения биржевых облигаций до 650 млн юаней

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group увеличил объем размещения биржевых облигаций до 650 миллионов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 13% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,8% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на биржевые облигации серии 003P-07R с погашением через полтора года и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 100 миллионов юаней.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 августа. Эмитент ценных бумаг - ПАО "Сегежа Групп". Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.
Расчеты по облигациям при размещении предполагаются по выбору инвестора в китайских юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении - в рублях.
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Segezha Group планирует 22 августа собрать заявки на биржевые облигации
12 августа, 14:41
 
ЭкономикаРынокСегежа ГруппАльфа-банкГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала