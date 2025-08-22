Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос: жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят дольше остальных россиян - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/opros-861076766.html
Опрос: жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят дольше остальных россиян
Опрос: жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят дольше остальных россиян - 22.08.2025, ПРАЙМ
Опрос: жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят дольше остальных россиян
Жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят в среднем дольше остальных россиян - более 9 часов, тогда как жители Адыгеи, Магаданской и Псковской областей - меньше всех,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T06:02+0300
2025-08-22T06:02+0300
общество
россия
экономика
чечня
тыва
адыгея
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861076766.jpg?1755831767
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят в среднем дольше остальных россиян - более 9 часов, тогда как жители Адыгеи, Магаданской и Псковской областей - меньше всех, говорится в исследовании компании-производителя матрасов и кроватей Ormatek. "Самые "спящие" регионы в России - Чечня, Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ: их жители проводят в кровати более 9 часов в сутки. Самый короткий сон - у жителей Адыгеи, Магаданской и Псковской областей: чуть больше 8 часов. А москвичи и петербуржцы в среднем спят около 8,5 часа. Результаты показали, что на качество сна влияют климатические и погодные условия: 33% жителей России страдают от бессонницы в жару, а каждый пятый реагирует на смену погоды", - сказано в исследовании. Россияне в среднем спят примерно 8 часов 42 минуты, причем женщины спят дольше мужчин: 8 часов 39 минут против 8 часов 33 минут. Каждый десятый опрошенный рассказал, что спит "как младенец". Еще 40% ответили, что у них хороший сон, но при этом "есть куда стремиться". Треть респондентов часто просыпается ночью - и из-за этого не высыпается. А для 8% нарушения сна стали нормой. Еще 15% никогда не задумывались о качестве своего сна. Чаще всего хорошему сну препятствуют тонкие стены и шумные соседи, признались респонденты. "Многие участники опроса сказали, что им лучше всего спится за городом: на даче (35%) или в деревне с открытым окном и звуками природы (33%). Однако 42% высказались за городскую квартиру, поскольку там можно создать наиболее комфортные условия - контролировать свет, температуру воздуха, уровень шума. Каждый десятый (12%) лучше всего высыпается в отелях, так как там идеальные матрас и постельные принадлежности, нет никакого быта. Для трети опрошенных место не имеет значения, они хорошо высыпаются где угодно, если нет повода для тревог", - рассказали аналитики.
чечня
тыва
адыгея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, чечня, тыва, адыгея
Общество , РОССИЯ, Экономика, ЧЕЧНЯ, ТЫВА, Адыгея
06:02 22.08.2025
 
Опрос: жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят дольше остальных россиян

Ormatek: жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят дольше остальных россиян

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят в среднем дольше остальных россиян - более 9 часов, тогда как жители Адыгеи, Магаданской и Псковской областей - меньше всех, говорится в исследовании компании-производителя матрасов и кроватей Ormatek.
"Самые "спящие" регионы в России - Чечня, Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ: их жители проводят в кровати более 9 часов в сутки. Самый короткий сон - у жителей Адыгеи, Магаданской и Псковской областей: чуть больше 8 часов. А москвичи и петербуржцы в среднем спят около 8,5 часа. Результаты показали, что на качество сна влияют климатические и погодные условия: 33% жителей России страдают от бессонницы в жару, а каждый пятый реагирует на смену погоды", - сказано в исследовании.
Россияне в среднем спят примерно 8 часов 42 минуты, причем женщины спят дольше мужчин: 8 часов 39 минут против 8 часов 33 минут.
Каждый десятый опрошенный рассказал, что спит "как младенец". Еще 40% ответили, что у них хороший сон, но при этом "есть куда стремиться". Треть респондентов часто просыпается ночью - и из-за этого не высыпается. А для 8% нарушения сна стали нормой. Еще 15% никогда не задумывались о качестве своего сна.
Чаще всего хорошему сну препятствуют тонкие стены и шумные соседи, признались респонденты.
"Многие участники опроса сказали, что им лучше всего спится за городом: на даче (35%) или в деревне с открытым окном и звуками природы (33%). Однако 42% высказались за городскую квартиру, поскольку там можно создать наиболее комфортные условия - контролировать свет, температуру воздуха, уровень шума. Каждый десятый (12%) лучше всего высыпается в отелях, так как там идеальные матрас и постельные принадлежности, нет никакого быта. Для трети опрошенных место не имеет значения, они хорошо высыпаются где угодно, если нет повода для тревог", - рассказали аналитики.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯЧЕЧНЯТЫВААдыгея
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала