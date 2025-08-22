Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, как россияне выбирают школьную форму
07:45 22.08.2025
 
Опрос показал, как россияне выбирают школьную форму

Роскачество: больше половины россиян учитывают предпочтения ребенка при покупке формы

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян учитывают предпочтения ребенка при покупке школьной формы, в то же время они обращают внимание на качество пошива, состав ткани и фасон, говорится в совместном исследовании центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества и торговой сети "Детский мир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"При выборе школьной формы родители прежде всего обращают внимание на вид и состав ткани (58%), качество пошива (56%), дизайн и фасон (55%). Для 56% родителей важно, чтобы вещь в первую очередь нравилась ребенку", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1800 тысячи респондентов.
Отмечается, что половина родителей покупают по два комплекта школьной формы. В прошлом году так делали 41% опрошенных. Доля тех, кто покупает более двух комплектов, снизилась с 38% до 29%. Один комплект приобретают 21% родителей.
"Исследование показало, что школьную форму чаще всего покупают для учеников начальной и средней школы (примерно в каждой пятой семье). Для старшеклассников форму покупают реже (около 3%). 75% россиян покупают школьную форму исключительно в розничных магазинах, 52% - на маркетплейсах, 15% предпочитают специализированные интернет-магазины", - отмечают аналитики.
По их данным, самыми востребованными элементами школьной формы являются брюки, а также блузки и рубашки – их покупают 82% и 80% родителей соответственно. Еще 39% приобретают жакеты и жилеты, пиджаки - 28%. Юбку в качестве школьной формы покупают 39% респондентов.
"Август является наиболее предпочтительным периодом для покупки школьной формы: 38% родителей покупают предметы школьной формы в первой половине августа, 27% - во второй половине. 21% родителей покупают школьную форму в период первых двух летних месяцев. Сильно заранее школьную форму покупают 10% россиян, 2% опрошенных устраивают шоппинг в начале сентября", - поделились аналитики.
При этом выяснилось, что стоимость одежды для россиян имеет меньшее значение по сравнению с прошлым годом. Если в 2024 году 52% опрошенных обращали внимание на цену, то сейчас их 45%. Кроме того, в прошлом году 43% покупателей смотрели на акции и скидки, в 2025 году – только 36%. На бренд школьной формы обращают внимание 19% родителей. А 18% покупают только ту школьную форму, которую рекомендует учитель или руководство школы.
В рамках исследования 64% родителей сообщили, что школьная форма для их детей является обязательной. Еще 27% отметили, что в школах, где учатся их дети, есть требования к внешнему виду учеников, но не установлена обязательная школьная форма. А 3% сообщили, что в школах собираются ввести форму в следующем учебном году. В то же время 4% родителей ответили, что в школе, где учатся их дети, нет требований к одежде и обязательной формы.
 
Заголовок открываемого материала