Орбан опубликовал ответ Трампа, рассерженного ударами по "Дружбе" - 22.08.2025
Орбан опубликовал ответ Трампа, рассерженного ударами по "Дружбе"
2025-08-22T14:15+0300
2025-08-22T14:15+0300
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ президента США Дональда Трампа на своё письмо, в котором Трамп выразил сожаление из-за новости об атаке Украины на нефтепровод "Дружба" и подчеркнул, что крайне возмущён этим инцидентом.Ранее в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию были прерваны уже в третий раз за последнее время вследствие украинской атаки."Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это - ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", - говорится в ответе на письмо, опубликованном Орбаном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В своём письме Орбан обратился к Трампу с жалобой на действия Киева, повлиявшие на критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии нефтепровод.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
14:15 22.08.2025
 
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ президента США Дональда Трампа на своё письмо, в котором Трамп выразил сожаление из-за новости об атаке Украины на нефтепровод "Дружба" и подчеркнул, что крайне возмущён этим инцидентом.
Ранее в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию были прерваны уже в третий раз за последнее время вследствие украинской атаки.
"Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это - ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", - говорится в ответе на письмо, опубликованном Орбаном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В своём письме Орбан обратился к Трампу с жалобой на действия Киева, повлиявшие на критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии нефтепровод.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заголовок открываемого материала