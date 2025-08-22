https://1prime.ru/20250822/orban-861096477.html

Орбан опубликовал ответ Трампа, рассерженного ударами по "Дружбе"

2025-08-22T14:15+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg

БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ президента США Дональда Трампа на своё письмо, в котором Трамп выразил сожаление из-за новости об атаке Украины на нефтепровод "Дружба" и подчеркнул, что крайне возмущён этим инцидентом.Ранее в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию были прерваны уже в третий раз за последнее время вследствие украинской атаки."Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это - ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", - говорится в ответе на письмо, опубликованном Орбаном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В своём письме Орбан обратился к Трампу с жалобой на действия Киева, повлиявшие на критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии нефтепровод.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

2025

