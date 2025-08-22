Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-22T15:47+0300
2025-08-22T15:47+0300
вооружения
украина
сша
киев
сергей лавров
марк рютте
нато
БРЮССЕЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Входящие в НАТО страны Европы за месяц закупили у США вооружения для Украины на 1,5 миллиарда долларов, включая ПВО и боеприпасы, закупки продолжатся, сообщил генсек Североатлантического блока Марк Рютте, прибывший в пятницу с необъявленным визитом в Киев. "Наша поддержка неизменна, в том числе в рамках нового приоритетного списка потребностей Украины, что поддерживает поставки американского оружия на Украину за счет финансирования, предоставляемого союзниками по НАТО. Менее чем за один месяц это уже привело к приобретению необходимого оборудования на дополнительные 1,5 миллиарда долларов: противовоздушная оборона, боеприпасы и многое другое. Последуют дополнительные поставки",- сообщил он.
15:47 22.08.2025
 
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов

Рютте: НАТО за месяц закупила у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
США продают европейцам оружие для Киева с наценкой, заявил Бессент
20 августа, 09:03
 
