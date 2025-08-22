https://1prime.ru/20250822/oruzhie-861101817.html
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов - 22.08.2025, ПРАЙМ
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
Входящие в НАТО страны Европы за месяц закупили у США вооружения для Украины на 1,5 миллиарда долларов, включая ПВО и боеприпасы, закупки продолжатся, сообщил... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T15:47+0300
2025-08-22T15:47+0300
2025-08-22T15:47+0300
вооружения
украина
сша
киев
сергей лавров
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860893636_0:0:3381:1902_1920x0_80_0_0_b5eca7d1040927b711ff4e223e374008.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Входящие в НАТО страны Европы за месяц закупили у США вооружения для Украины на 1,5 миллиарда долларов, включая ПВО и боеприпасы, закупки продолжатся, сообщил генсек Североатлантического блока Марк Рютте, прибывший в пятницу с необъявленным визитом в Киев. "Наша поддержка неизменна, в том числе в рамках нового приоритетного списка потребностей Украины, что поддерживает поставки американского оружия на Украину за счет финансирования, предоставляемого союзниками по НАТО. Менее чем за один месяц это уже привело к приобретению необходимого оборудования на дополнительные 1,5 миллиарда долларов: противовоздушная оборона, боеприпасы и многое другое. Последуют дополнительные поставки",- сообщил он.
https://1prime.ru/20250820/ouzhie-860961257.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860893636_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_87d660f19670dfaf8fb6ab5d20251903.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, киев, сергей лавров, марк рютте, нато
Вооружения, УКРАИНА, США, Киев, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО
НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
Рютте: НАТО за месяц закупила у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
БРЮССЕЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Входящие в НАТО страны Европы за месяц закупили у США вооружения для Украины на 1,5 миллиарда долларов, включая ПВО и боеприпасы, закупки продолжатся, сообщил генсек Североатлантического блока Марк Рютте, прибывший в пятницу с необъявленным визитом в Киев.
"Наша поддержка неизменна, в том числе в рамках нового приоритетного списка потребностей Украины, что поддерживает поставки американского оружия на Украину за счет финансирования, предоставляемого союзниками по НАТО. Менее чем за один месяц это уже привело к приобретению необходимого оборудования на дополнительные 1,5 миллиарда долларов: противовоздушная оборона, боеприпасы и многое другое. Последуют дополнительные поставки",- сообщил он.
США продают европейцам оружие для Киева с наценкой, заявил Бессент