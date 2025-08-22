https://1prime.ru/20250822/oruzhie-861101817.html

НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов

НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов - 22.08.2025, ПРАЙМ

НАТО приобрела у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов

Входящие в НАТО страны Европы за месяц закупили у США вооружения для Украины на 1,5 миллиарда долларов, включая ПВО и боеприпасы, закупки продолжатся, сообщил... | 22.08.2025, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 22 авг – ПРАЙМ. Входящие в НАТО страны Европы за месяц закупили у США вооружения для Украины на 1,5 миллиарда долларов, включая ПВО и боеприпасы, закупки продолжатся, сообщил генсек Североатлантического блока Марк Рютте, прибывший в пятницу с необъявленным визитом в Киев. "Наша поддержка неизменна, в том числе в рамках нового приоритетного списка потребностей Украины, что поддерживает поставки американского оружия на Украину за счет финансирования, предоставляемого союзниками по НАТО. Менее чем за один месяц это уже привело к приобретению необходимого оборудования на дополнительные 1,5 миллиарда долларов: противовоздушная оборона, боеприпасы и многое другое. Последуют дополнительные поставки",- сообщил он.

