Ozon вернется к привычным срокам отправки товаров в течение недели
Ozon вернется к привычным срокам отправки товаров в течение недели - 22.08.2025, ПРАЙМ
Ozon вернется к привычным срокам отправки товаров в течение недели
Маркетплейс Ozon планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров в Москве и Санкт-Петербурге в течение 6-7 дней, на текущий момент... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T17:31+0300
2025-08-22T17:31+0300
бизнес
москва
санкт-петербург
московская область
ozon
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров в Москве и Санкт-Петербурге в течение 6-7 дней, на текущий момент по-прежнему сохраняются задержки при приеме товаров продавцов на 5 из 38 складов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В течение 6-7 дней компания планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров - для этого уже реализован целый комплекс действий: оптимизация маршрутов, перераспределение заказов на менее загруженные склады", - отметили в компании. "Задержки при приеме товаров продавцов пока сохраняются на 5 из 38 складов компании в Московской области и Санкт-Петербурге. Задержки коснулись небольшой части партнеров - 85% поставок продавцов в обеих столицах по-прежнему принимаются в течение часа", - добавили там. В компании уточнили, что клиентам, чьи заказы сильно задержались, в ближайшее время будут начислены баллы для покупок. Компания отметила, что активно работает над разрешением ситуации. Так, на логистические объекты для оперативной приемки и отгрузки выведен дополнительный персонал, в Москве для продавцов организованы дополнительные точки сдачи товаров, которые позволят отгружаться оперативно. В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация, что склады Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах переполнены, а продавцы несут убытки из-за массовых отказов покупателей. Позже маркетплейс сообщил РИА Новости, что массовых проблем в работе складов Ozon нет, ситуация скоро стабилизируется.
москва
санкт-петербург
московская область
17:31 22.08.2025
 
Ozon вернется к привычным срокам отправки товаров в течение недели

Ozon вернется к привычным срокам отправки и доставки товаров в точение 6-7 дней

Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров в Москве и Санкт-Петербурге в течение 6-7 дней, на текущий момент по-прежнему сохраняются задержки при приеме товаров продавцов на 5 из 38 складов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В течение 6-7 дней компания планирует вернуться к привычным срокам отправки и доставки товаров - для этого уже реализован целый комплекс действий: оптимизация маршрутов, перераспределение заказов на менее загруженные склады", - отметили в компании.
"Задержки при приеме товаров продавцов пока сохраняются на 5 из 38 складов компании в Московской области и Санкт-Петербурге. Задержки коснулись небольшой части партнеров - 85% поставок продавцов в обеих столицах по-прежнему принимаются в течение часа", - добавили там.
В компании уточнили, что клиентам, чьи заказы сильно задержались, в ближайшее время будут начислены баллы для покупок.
Компания отметила, что активно работает над разрешением ситуации. Так, на логистические объекты для оперативной приемки и отгрузки выведен дополнительный персонал, в Москве для продавцов организованы дополнительные точки сдачи товаров, которые позволят отгружаться оперативно.
В среду в ряде Telegram-каналов появилась информация, что склады Ozon в Санкт-Петербурге, Москве и других городах переполнены, а продавцы несут убытки из-за массовых отказов покупателей. Позже маркетплейс сообщил РИА Новости, что массовых проблем в работе складов Ozon нет, ситуация скоро стабилизируется.
В Ozon рассказали о ситуации на складах
20 августа, 12:35
 
